Posterior terimi, tıp alanında kullanılan bir terimdir. Tıp dilinde pek çok terim kullanılmaktadır. Posterior terimi de bunlardan biridir. Bu yazımızda sizler için posterior ne demek, tıpta posterior ne anlama gelir, ön mü arka mı gibi soruların yanıtlarına yer verdik. Aklınıza takılan tüm bu soruların cevaplarını yazımızın içerisinde bulabilirsiniz.

Posterior Ne Demek?

Posterior terimi, tıp dilinde kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Posterior terimi Latince kökenlidir. Posterior teriminin Türkçe karşılığı ise "arka" kelimesidir. Pek çok kişi tıp dilinde posterior ne demek diye merak etmektedir. Posterior terimi sıklıkla vücuttaki belirli yapıların anatomileri incelenirken karşılaşılan bir terimdir. Tıp dilinde "arka bölgesi, bir yapının arka tarafı, arkasında " manasına gelmektedir. Tıp alanında anterior teriminin tersi anlamını taşımaktadır. Anterior terimi ön kısmı ifade ederken posterior terimi ise arka bölümü ifade eder.

Oksiput Posterior Nedir?

Oksiput posterior terimi, tıp alanında kullanılan teknik bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu terimin kısaltılmış hali OP şeklindedir. Daha çok anne karnındaki bebeklerin duruş pozisyonunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Türkçe olarak yüz yukarı manasına gelmektedir. Anne karnındaki bebeğin kafatasının arka kısmının pelvisin arkasında olduğu pozisyon anlamını taşımaktadır. Tıp dilinde merak edilen bir başka soru ise inferior posterior ne demek sorusudur. İnferior terimi, tıpta yön bildiren terimler arasında yer almaktadır. Inferior posterior terimi, "alt tarafta yer alan" veya "altında" anlamlarına gelmektedir.