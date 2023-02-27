Postmodern Roman Özellikleri – Postmodernist Romanın Genel Özellikleri, Ana Unsurları ve Örnekleri

Postmodern roman özellikleri 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren detaylı olarak incelenir. Postmodern roman nedir sorusuna yanıt olarak modernizme karşı olarak doğan bir sanat akımı olduğu söylenebilir. Bununla birlikte Postmodern özellikleri neler sorusuna ise bu sanat akımını inceleyerek yanıt verilebilir. Postmodernist romanın genel özellikleri, ana unsurları ve örnekleri hakkında tüm detayları araştırdık ve paylaştık.

Postmodern Roman Özellikleri

Edebiyat dünyasında birçok sanat akımı bulunur. Bu sanat akımlarının kendine has özellikleri vardır. Postmodern roman da bu akımlar içerisinde önemli bir yere sahiptir. 20. Yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan bu sanat akımı modern anlayışa bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu sanat akımının kökenleri Dadaizm'e kadar uzanmaktadır. Bu sanat akımının son derece önemli sanatçıları bulunmaktadır.

Postmodern anlayışa bağlı olarak yazan sanatçılar genelde "Büyük Anlatı" geleneğini yıkmışlar ve klasik anlatım unsurlarının da tümünü reddetmişlerdir. Bu sanat akımına bağlı olarak eser yazan kişiler arasında Oğuz Atay, Orhan Pamuk, Bilge Karasu gibi önemli isimleri görmek mümkündür. Dünya edebiyatında yazanlar içerisinde ise Nabokov, Peter Hangdk gibi isimler öne çıkar.

Postmodern Nedir?

Postmodern roman hem modern hem de klasik edebiyatın temel kurallarını reddeden bir sanat akımıdır. Bu romanlarda giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine rastlanmaz. Bu roman türünde ilk defa eser ortaya çıkaran isim Virginia Woolf'tur. Çok dolambaçlı bir şekilde bilinç akışı tekniğini kullanmıştır. Bununla birlikte karmaşık anlatım tarzının benimsendiği romanlarda diğer türlerden farklı olarak olay örgüsü kullanılmamıştır. Bunun yerine ana karakterin aklından geçenler eser içerisinde detaylı olarak işlenmiştir.

Postmodern Roman Teknikleri ve Özellikleri

Postmodern romanlarda daha çok karakterlerin izlenimleri ön plandadır. Bunun yanında eserlerin başlangıç kısımlarında çok net bir şekilde anlatılan bir başlangıç bulunmaz. Bu da eserlerde net bir sonuca bağlanmaz. Konuda geçen olaylar genelde anlıktır ve bunlar da hiçbir sonuca bağlanmamaktadır. Konular da iç içe geçmiş bir şekilde oldukça karmaşık bir kurgu şeklinde aktarılmaktadır.

Birtakım edebiyatçılar Dadaizm akımı ve postmodern akımını birbirine yakın görür. Her ikisinde de geçen birçok diyalog genelde sayıklama şeklinde anlatılır. Bunların yanında konular içerisinde hiçbir anlam bütünlüğü bulunmaz. Dadaizm temel ikeleri içerisinde bulunan Saçma ama Anlamsız Değil ilkesi bu eserlerde öne çıkan özellikler içerisindedir.

Postmodern Roman Kavramına Örnekler

Postmodern roman kavramına dair örneklerden bahsetmek mümkündür. Bunlar içerisinde Oğuz Atay tarafından kaleme alınan 1972 tarihli Tutunamayanlar eseri en bilinenlerdendir. Bu eser aynı zamanda Türk Edebiyat tarihinde ilk Postmodern eser olarak da bilinir. 20. Yüzyılın ikinci yarısında ve son çeyreğinde gelişme gösteren bir sanat akımı olduğundan bahsetmek mümkün olabilir. Eserler pek çok durum ve tutumu anlatabilmek için yazılır. Bazı olumlu ve olumsuz yaklaşımlar bir arada verilebilir.

Postmodern romanlarda konularda zaman zaman geriye dönüşler yaşanır. Bunlarda kronolojik zaman daha çok kırılmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda modern ve klasik tarzda öne çıkan özellikler önemsizleştirilir ve daha önce yazılan metinlerden yola çıkan yazar çok daha farklı metinler ortaya çıkarmaya çalışır. Sorgulama yaparken bir yandan da yanıt arama girişiminde bulunulur. Klasik romanlarda olduğu bir olay örgüsü görmek mümkün olmaz.