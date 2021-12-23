Potansiyel Enerji Nedir? Potansiyel Enerji Formülü Ve Örnekleri

Maddelerin içlerinde sakladıkları kullanılmamış enerjiye potansiyel enerji denmektedir. Maddeler bulundukları ortamdaki durumlarına göre kütle, yükseklik ya da kütle çekim kuvveti sebebiyle gizli bir enerjiye sahiptirler. Havadaki kuş, masadaki bardak, kütüphanedeki kitap, yere göre bir potansiyel enerji yüklüdür.

Potansiyel enerji formülü

Potansiyel Enerji (Ep, Joule) = Kütlesi (m,kilogram) x Yer Çekimi İvmesi (g,Newton/kilogram) x

Yüksekliği (h, metre)

Potansiyel enerji örnekleri

Barajlarda biriken su, gerilmiş bir yay, asansör sistemleri, lunaparklardaki roller coaster oyuncakları, pnömatik sistemlerdeki aletler potansiyel enerjiye verilebilecek güzel örneklerdir.

Elektriksel potansiyel enerji

Yüklü parçacığın potansiyel enerjisine elektriksel potansiyel enerji diyoruz. Elektriksel yükün elektrik alanı içindeki konumuna bağlı olarak depolanan bir potansiyel enerji çeşididir. Bu enerji türünün kinetik enerjiye dönüşmesi muhtemeldir.

Potansiyel enerji neye bağlıdır?

Potansiyel enerji esasen cismin duruşuna bağlıdır. Bunlar birden farklı duruş şeklinde düşünülebilir. Cismin kütlesine, yerden yüksekliğine ve ortamın çekim ivmesine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Potansiyel enerji hesaplama

Potansiyel enerji hesaplaması P.E. = G.H. = mgh şeklinde hesaplanmaktadır. Yani elimizde kütle, yükseklik ve yer çekimine dair verilerin olması gerekmektedir. Bir pencere pervazında duran iki bitkiden kütlesi büyük olan yere daha derin bir şekilde saplanır. Yani potansiyel enerji kütleyle doğru orantılı olarak hesaplanır. Eğer bu saksılardan birisi daha yüksek bir pencerede biri daha aşağıda olsaydı yüksekten düşen daha derin bir şekilde yere saplanırdı.

Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç nedir?

Bu araç akümülatör yani kısaca akü olarak söylenebilir. Akü, elektrik enerjisini kimyasal enerji biçiminde depo eder ve bu enerjiyi elektrik enerjiye dönüştürür.

Pil ve akümülatör

Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araçların genel adı aküdür. Pil de kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araçlardandır. Tek kullanımlık ya da şarjlı olarak ayrılırlar. Tek kullanımlık piller doğada çözünemediğinden atık pil kutularına gönderilmelidirler.