POV Açılımı Nedir, POV Ne Demek?, Ne Anlama Gelir, POV Neyin Kısaltması Ve Ne için Kullanılır?

Son birkaç yıldır, gittikçe popüleritesi artan TikTok'un, sosyal medya diline kattığı bir sürü yeni argo terim ve kısaltma vardır. Bu jargona hakim olmak paylaşımların ne anlatmak istediğini anlamak açısından önemlidir. Tiktok'ta sadece kısa süreliğine gezinmiş olsanız bile, anlamını bilmediğiniz pek çok kısaltmanın olduğunu görebilirsiniz. İşte Pov da, onlardan sadece biridir. Sosyal medya kullanıcıları, video ve görsel tabanlı uygulamalar olan Instagram ve Tiktok'taki Pov kelimesinin anlamını merak etmektedir.

POV Ne Demek?

Sosyal medya sayesinde, insanların kelime dağarcığında birçok ifade ve diğer kısaltmalar eklenmiştir. Bugün, tıpkı Pov gibi çok sayıda farklı kısaltmayı görmek mümkündür. Tiktok'ta ve Instagram'da yeni olanlar ise bu ifadenin anlamı hakkında bilgi sahibi değildir.

Bugün, eğer bir internet meraklısıysanız, TikTok fenomenlerini kaçırmak imkansızdır. Gençler arasında sosyal ağların gerçek bir yıldızı olan bu uygulama, çok sayıdaki komik içeriği sayesinde oldukça eğlencelidir. Komik danslar, bir dakika içinde makyaj, yıldız taklitleri ve gündelik hayata dair her şey vardır. Ancak sık sık bir hashtag ortaya çıkar. Bu kısaltma Pov'dur peki ne anlama gelir?

Pov kısaltmasının açılımı, 'point on view'dir. Türkçedeki karşılığı ise 'bakış açısı'dır. Paylaşılan videoları izleyen kullanıcıların, belirli bir bakış açısına göstermeleri gereken ilgiyi ifade eder. Bu ifade sosyal medyada, genellikle komik mizah içeriklerini yapmak için kullanılır. Tiktok'un en karakteristik formatlarından birini belirtir. Pov videoları, tiktokerlerin oyunculuk becerilerini 15 saniye içinde ortaya çıkarmasına izin verir.

Bu format, uygulama bağımlıları tarafından en çok kullanılan şablonlardan biridir. Uygulamada, amatör dansçıların veya oyuncuların yeteneklerini sergilemelerine destek olur. Bu Pov'un bütün prensibidir. Kişinin, komedi, dram ve aksiyon dolu her tür ile ilgili eğlenceli videolar çekmesini ve çok sayıda kişiye ulaşmasını sağlar. Hemen hepsi 15-20 saniyede izlenebilir kısa videolardır.

Kaliteli bir Pov videosu hazırlamak için birkaç kural vardır. Başlangıç olarak konuya uygun etkili bir fon müziği seçmek gerekir. Dramatik ise ne kadar hüzünlü olursa o kadar iyi olur. Komik bir içerik ise eğlenceli ve canlı müzikler seçilmelidir. Bu yüzden en başta bir temaya karar verilmelidir. Video çekilmeden önce, kurgu planlanmalıdır. İstenilen her şeyle ilgili olabilir, bundan dolayı hayal gücü serbest bırakılmalıdır. Tiktok'ta ve Instagram'da en çok izlenen ve beğeni alan senaryolardan biri aldatmacadır. Sevgiliyi, eşi, anneyi, babayı, çocuğu kandırma ve şaka yapma çok popülerdir.

POV Nedir?

Pov, İngilizcedeki bakış açısının kısaltılmış halidir. Dilimizde de aynı şekilde, perspektif anlamına gelir. Temel olarak belirli bir video çekiminin, kahramanın bakış açısından gösterildiği anlamına gelir.

Filmlerde "bakış açısı", örneğin birinci şahıs bakış açısı ve kuşbakışı bakış açısı gibi tüm bakış açılarını da ifade eder. Sosyal medya dilinde Pov, genellikle birinci şahıs bakış açısı için kullanılır. Odak noktası olan perspektif ile izleyici eylemin tam kalbine iner. Böylece, tüm senaryo çok daha etkili görünür.

POV Ne için Kullanılır?