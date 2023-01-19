Pozitif Hukuk Nedir? Pozitif Hukuk Kuralları, Örnekleri ve Kavramları Neler?

Hukuk bir toplumdaki düzeni sağlamaktaki en temek kurallardır. Peki pozitif hukuk nedir, pozitif hukuk kaynakları nelerdir? Pozitif hukuk özellikle cumhuriyetle ve demokrasiyle yönetilen ülkelerde ön plana çıkar. Bu kapsamda pozitif hukuk kuralları ve alt dalları nelerdir merak edebilirsiniz. Pozitif hukuk ve mevzu hukuk nedir ikisi aynı şey midir, pozitif hukuk örnekleri nelerdir tüm bu sorularınızın yanıtı yazımızda sizi bekliyor.

Pozitif Hukuk Nedir, Kaynakları Nelerdir?

Pozitif hukuk müspet ya da mer'i hukuk olarak bilinir. Yani aslında bu üç kavramda aynı anlama gelir. Peki pozitif hukuk ne anlama gelmektedir? Bir ülkede belli bir dönen içinde yürürlükte olan hukuk pozitif hukuk olarak adlandırılır. TDK'ya göre de belli imkân ve zamanda konulmuş kurallar birliğidir. Pozitif hukuk kaynakları ise; yazılı hukuk kaynakları, örf adet hukuku kaynakları ve içtihat kaynakları olarak sıralanabilir. Bu kaynakların tümü belli bir zamanda belli bir yerde uygulanacak olan pozitif ya da diğer isimleriyle müspet veya mer'i hukuku oluşturur.

Pozitif Hukuk Kuralları ve Alt Dalları Nelerdir?

Pozitif hukuk kuralları denildiğinde akla yazılı hukuk kuralları gelir. Bunlar ise; kanunlar, yönetmelikler, tüzükler, uluslararası antlaşmalar, kararnameler, içtihadı birleştirme kararları gibi, yazılı hukuk düzenlemeleridir. Pozitif hukukun alt dalları ise özel ve kamu hukuku olarak ikiye ayrılmaktadır.

Özel Hukukun Dalları:

Medeni Hukuk

Ticaret Hukuku

İcra İflas Hukuku

Medeni Usul Hukuku

Uluslararası Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Kamu Hukukunun Alt Dalları

Ceza Hukuku

Anayasa Hukuku

İdare Hukuku

Devletler Hukuku

Ceza Usul Hukuku