Pozitif Ne Demek? Pozitif Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir, Pozitif Ayrımcılık Ne Demek?

Tıp başta olmak üzere pek çok alanda kullanılan pozitif kelimesi; pozitif bilimler, pozitif ayrımcılık, pozitif sayı ve kutup, pozitif fotoğraf ve benzeri tamlamalarda yer buluyor. Salgın sürecinin de etkisiyle son bir yıldır bu kelime daha çok gündemi meşgul ediyor. Bu nedenle birçok kişi pozitif ne demek, işareti artı mı eksi mi, pozitif kelimesinin TDK sözlük anlamı ne, eş ve zıt anlamlısı ne gibi sorulara yanıt arıyor. İşte bu kelimeyle ilgili merak edilenlerin yanıtı.

TDK SÖZLÜK ANLAMINA GÖRE POZİTİF NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre pozitif kelimesinin anlamı "olumlu; deneye dayanan, deney ürünü olan, olgulara dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan" anlamındadır. Bir şeyin varlığını pozitif, yokluğunu negatif kelimesi ifade eder. Tıp başta olmak üzere bilim dallarında bir şeyin varlığı ya da yokluğu çeşitli testlerle ispatlanabilir. Bu sebeple yapılan tüm tetkik ve testlerde pozitif ya da negatif ibaresi yer alır.

POZİTİF İŞARETİ ARTI MI EKSİ Mİ?

Pozitif ve negatif birbiriyle karıştırılan iki zıt ifadedir. Bunlardan pozitif olumlu, negatif ise olumsuzdur. Pozitifte varlık söz konusudur, dolayısıyla işareti artıdır (+). Negatif ise bunun tam aksi olarak yokluğu ifade ettiği için işareti eksidir (-).

POZİTİF AYRIMCILIK NE DEMEK?

Pozitif ayrımcılık sözlükte "Toplumsal yaşamda iş, meslek edinme, yönetme gibi alanlarda kadınlara, çocuklara ayrıcalık tanıma, onlara toplumun öteki kişileriyle eşit bir duruma gelebilmelerinin yollarını açma" şeklinde tanımlanır. Bu ifadenin bu adı alış sebebi, tarihte pek çok düşünür ve filozofun kadın erkek eşitliğini reddetmesi; bunun üzerine erkeklerin daha güçlü kabul edildiği toplumların inşa edilmesidir.

POZİTİF BİLİMLER NE DEMEK?

Pozitif bilim, ispatlanabilen ve kanıta bağlı olan bilim anlamında kullanılır. Örneğin fizik, kimya, astronomi, psikoloji, matematik, tıp gibi somut verilere, rakamlara ve delillere dayanan bilim dalları pozitif bilim kabul edilir. Soyut kavramlar üzerine kurulu, yoruma ve göreceliğe dayalı olan felsefe gibi dallar bu gruba dahil edilmez.

POZİTİF KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NE DEMEK?

Pozitifin eş anlamlısı olumlu ve müspet olarak karşımıza çıkar. Bu kelimelerin her biri birbiri yerine kullanılabilir.

POZİTİF KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NE DEMEK?

Pozitifin zıt anlamlısı ise negatif, menfi ve olumsuz sözcükleridir. Tam aksi durumu yani yokluğu ifade ederler.