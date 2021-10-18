Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Pragmatik nedir? Pragmatik yaklaşım ve bakış açısı ne demek?
Giriş Tarihi: 18.10.2021 09:47 Son Güncelleme: 18.10.2021 09:47

Pragmatik nedir? Pragmatik yaklaşım ve bakış açısı ne demek?

Pragmatik nedir? Pragmatik yaklaşım ve bakış açısı ne demek?

Pragmatik kelimesi, kısaca “yararcı” ya da “faydacı” kelimeleriyle karşılanır. Pragmatik kelimesinin kökeni, iş ve eylemle ilgili çağrışımlara da sahiptir. Pragmatik kelimesi felsefe alanında kullanımları itibariyle, iş ve eylemlerin pratik faydaları doğrultusunda değerlendirilmesine yönelik anlamlar içerir. Bu yaklaşıma göre pragmatik olan, pratikte ne tür yararlar sağlayacağına göre değerlendirilir. Yani yapılan bir iş ya da eylemin değeri ya da anlamı, pratikte yol açacağı ya da sağlayacağı yarar ölçüsünde belirlenir. Herhangi bir iş, eylem ya da davranışın pragmatik açıdan değerlendirilmesi demek, aslında o iş, eylem ya da davranışın pratikte sağlayacağı değer üzerinden doğru ya da değerli görülmesi demektir. Bu yaklaşıma göre bir iş ya da eylemin anlamlı olabilmesi için mutlaka pratikte bir yararının bulunması gerekir. Pragmatik nedir? Pragmatik yaklaşım anlamı...

Pragmatik sözcüğü, Yunanca'da "iş" ya da "eylem" anlamına gelen "pragma" kökünden türetilmiştir. Bu bakımdan düşünüldüğünde pragmatik kelimesi, gerçek olana ya da eyleme yönelik olan şeyleri ve pratikte belirli sonuçları olan şeyleri ifade etmek için kullanılır. Pragmatik düşüncenin önemli filozoflarından biri olan William James, iş, eylem ya da davranışların değerini pratikte yol açacağı sonuçların yararlılığı ölçütüne göre değerlendirir. Bu bakımdan "Pragmatik yaklaşım nedir?" sorusunun en kestirme yanıtı, gündelik yaşamda herhangi bir şeyi anlamlı sayabilmek için onun pratikte yol açacağı ya da sağlayacağı bazı faydaların bulunması gerektiğidir. Bu yaklaşıma göre, pratikte faydalı bir sonuca ulaştırmayan herhangi bir şeyin esasen bir anlamı ya da değeri olduğunu varsaymak da hatalı olacaktır.

PRAGMATİK BAKIŞ AÇISI NEDİR?

Pragmatik bakış açısı, gündelik yaşamdaki davranış ve eylemlerin herhangi bir anlamı ya da değeri olabilmesi için mutlaka somut ve yararlı bir sonuca ulaştırması gerektiğine yönelik bir bakış açısıdır. Pragmatik anlayış, gündelik yaşamda insan hayatı için somut ve faydalı bir sonucu olmayan herhangi bir şeyi anlamlı kabul etmez.

PRAGMATİK DÜŞÜNCE NEDİR?

Pragmatik düşünce, 20. Yüzyılın ilk yarısında Chicago Üniversitesi Sosyoloji bölümündeki akademisyenlerin gündelik yaşamın anlamı konusunda pratik faydaları temele koyarak geliştirdikleri bir düşünce sistemidir. Pragmatik düşünceye göre, gündelik yaşamda somut ve faydalı bir sonucu olmayan herhangi bir fenomen, anlamlı ve değerli görülmez.

PRAGMATİK TARİH NEDİR?

Pragmatik tarih anlayışı da tarihe, pragmatizm düşüncesinin temel varsayımları üzerinden bakılan bir tarih anlayışıdır. Bu anlayışa göre, tarihe bakarken geçmişteki olaylardan dersler çıkarmak ve bu dersler doğrultusunda hareket ederek geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması gerekir. Geçmişte yaşananlara bakılarak, gelecekte olacaklar şekillendirilmelidir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pragmatik nedir? Pragmatik yaklaşım ve bakış açısı ne demek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA