Premack İlkesi Nedir? Premack İlkesi Örnekleri Neler, Koşullu Anlaşma İle Farkı Ne?

Premack ilkesi nedir hakkında bilgi vermek için bireyin sevdiği davranışlara odaklanmak gerekir. Bu ilkeye tek bir çatı altında bakarsak konunun anlaşılmasını kolaylaştırmış oluruz. Ancak koşullu anlaşma ve premack ilkesi farkı nedir gibi eksende ilerlesek karmaşıklar olabilir. Aslında yaşanacak karmaşık çok normaldir ve literatürde de buna benzer konulara yer verilmiştir. premack ilkesi örnekleri ile konuya devam etmek önemlidir. Çünkü bu sayede Premack ilkesine aykırılık ne demek olduğu da sonuçlanacaktır.

Premack İlkesi Nedir?

Premack ilkesini psikoloji bilimi üzerinden değerlendirmek daha yararlıdır. Çünkü psikolojik davranışların mutlaka altında yatan bazı durumlar vardır. Dolayısıyla bu durumların anlaşılması ve çözümlenmesi için belirli ilke ya da benzer olgulara ihtiyaç duyulur. Premack ilkesi de bireyler üzerinden hem bir durumu açıklayıcı hem de yöneltici özelliğe sahiptir. Premack ilkesinin ana karakteri bireylerin yapmayı sevdiği ve sevmediği davranışlarıdır. Bu noktada daha çok bireylerin sevdiği davranışlar üzerinde durulur. Çünkü Premack ilkesi bir bireyin yapmayı sevmediği davranışı, yapmayı sevdiği davranış ile gerçekleştirmeye çalışmaktır. Aslında bu konu, sevilen davranış üzerinde durularak sevilmeyen davranışın yaptırılmaya çalışılmasıdır. Sonuç olarak sevilen davranış koz olarak kullanır.

Premack İlkesi Örnekleri Nelerdir?

Premack ilkesi, bireyin yapmaktan hoşlandığı davranışlardan yola çıkarak yapmaktan hoşlanmadığı davranışları yapmaya yöneltmektir. Karmaşık bir yapı da gözükse de Premack ilkesini örnekle anlatmak daha açıklayıcı olacaktır. Örnek olarak bir anne ve bir çocuğunu düşünelim. Çocuk ödevini yapmayı sevmeyen biridir. Aynı zamanda ödevini yapmayı sevmeyen çocuğun en sevdiği şey ise arkadaşlarıyla dışarda futbol oynamaktır. Anne çocuğunun ödevini yapmasını istiyor ve oğluna eğer ödevini yaparsa (çocuğun sevmediği davranış) dışarda arkadaşlarıyla futbol oynayacağını (çocuğun sevdiği davranış) söylüyor. Dolayısıyla anne çocuğunun sevmediği davranışı yapması için çocuğunun sevdiği davranışını koz olarak kullanıyor. Tam da bu noktada anne Premack ilkesi çerçevesinde hareket etmektedir.

Koşullu Anlama ve Premack İlkesi Farkı Nedir?

Koşullu anlama ve Premack ilkesi arasındaki farkı anlamak oldukça kolaydır. Koşullu anlamanın adından da hareketle bir eylemin gerçekleşmesi için koşul şarttır. Fakat Premack ilkesinde koşul yoktur. Premack ilkesinde olan şey davranışın pekiştirilmesi söz konusudur. Yani bir bireyin yapmayı sevdiği eylem ile yapmayı sevmediği eylem pekiştirilir ve sonuçta yapmayı sevmediği eylemi yapar. Koşullu anlaşma da ise bir olayın gerçekleşmesi için bir koşulun olması şarttır.