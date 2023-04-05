Prenses Masalları Oku - Dünya ve Türk Edebiyatından En Güzel Prenses Masalları ve Öyküleri

Prenses masalları özellikle kız çocuklarının ilgisini çeker. Bu masallar günün herhangi bir zamanında anlatılabileceği gibi gece yatmadan önce de anlatılabilir. Gece anlatılan masallar çocukların daha rahat uyumasını sağlayacaktır. Türkçe prenses masalları çeşitleri ile ilgili çok sayıda örnek bulabilirsiniz. Masal örneklerinin her biri birbirinden güzeldir. Güzel prenses masalları ile ilgili merak ettiğiniz her şey yazımızın devamında.

Türkçe Prenses Masalları

Prenses masalları dendiğinde akla gelen masalların başında kuşkusuz "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" gelir. Söz konusu masal, üvey annesinden kendisini öldürmesinden korkan Pamuk Prenses'in başından geçenleri anlatır. Pamuk Prenses zalim üvey annesinden kaçarak merhametli küçükler olan Yedi Cüceler'e sığınır. Burada da üvey annesinden kurtulamaz. Üvey annesi Pamuk Prenses'i öldürmek için cadı ile kendisine zehirli bir elma gönderir. Elmayı yiyen Pamuk Prenses uzun bir uykuya dalar ve onu bu uykusundan yakışıklı prens uyandıracaktır.

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Güzel Prenses Masalları

Prenses masalları ile ilgili çok kısa bir araştırma yaptığınızda dahi karşınıza çok sayıda masal çıkacaktır. Bu masalların bir kısmı aşağıda sıralanmıştır.

Uyuyan Güzel

Prenses Sofia

Tim ve Prenses

Prens ve Prenses

Selencik Masalı

Pamuk Tavşan ve Prenses

Masallar, söyleyeni belli olmayan anonim eserlerdir. Uzun yıllardan beri dilden dile dolaşan masallar, toplumumuzda özel bir yere sahiptir. Özellikle çocuklar bu masalları dinlemekten büyük keyif alır. En güzel prenses masallarını çocuklarınıza anlatarak onların keyifle bu eserleri dinlemesini sağlayabilirsiniz.