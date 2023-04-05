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Giriş Tarihi: 5.4.2023 12:26 Son Güncelleme: 5.4.2023 12:26

Prenses Masalları Oku - Dünya ve Türk Edebiyatından En Güzel Prenses Masalları ve Öyküleri

Prenses masalları çocukların ilgisini çeken hikayelerdir. Bu hikayeler genellikle çocuklar uyumadan önce anlatılır. Türkçe prenses masalları, anne babalar tarafından bilinen ve çocukların ilgi ile dinlediği yapıtlardır. Bu masalların kökeninin ne olduğu ve nasıl günümüze kadar ulaştığı da merak edilen konular arasındadır. Güzel prenses masalları konusunu sizler için araştırdık ve konuyu yazımızda derledik.

Prenses Masalları Oku - Dünya ve Türk Edebiyatından En Güzel Prenses Masalları ve Öyküleri

Prenses masalları özellikle kız çocuklarının ilgisini çeker. Bu masallar günün herhangi bir zamanında anlatılabileceği gibi gece yatmadan önce de anlatılabilir. Gece anlatılan masallar çocukların daha rahat uyumasını sağlayacaktır. Türkçe prenses masalları çeşitleri ile ilgili çok sayıda örnek bulabilirsiniz. Masal örneklerinin her biri birbirinden güzeldir. Güzel prenses masalları ile ilgili merak ettiğiniz her şey yazımızın devamında.

Türkçe Prenses Masalları

Prenses masalları dendiğinde akla gelen masalların başında kuşkusuz "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" gelir. Söz konusu masal, üvey annesinden kendisini öldürmesinden korkan Pamuk Prenses'in başından geçenleri anlatır. Pamuk Prenses zalim üvey annesinden kaçarak merhametli küçükler olan Yedi Cüceler'e sığınır. Burada da üvey annesinden kurtulamaz. Üvey annesi Pamuk Prenses'i öldürmek için cadı ile kendisine zehirli bir elma gönderir. Elmayı yiyen Pamuk Prenses uzun bir uykuya dalar ve onu bu uykusundan yakışıklı prens uyandıracaktır.

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Güzel Prenses Masalları

Prenses masalları ile ilgili çok kısa bir araştırma yaptığınızda dahi karşınıza çok sayıda masal çıkacaktır. Bu masalların bir kısmı aşağıda sıralanmıştır.

  • Uyuyan Güzel
  • Prenses Sofia
  • Tim ve Prenses
  • Prens ve Prenses
  • Selencik Masalı
  • Pamuk Tavşan ve Prenses

Masallar, söyleyeni belli olmayan anonim eserlerdir. Uzun yıllardan beri dilden dile dolaşan masallar, toplumumuzda özel bir yere sahiptir. Özellikle çocuklar bu masalları dinlemekten büyük keyif alır. En güzel prenses masallarını çocuklarınıza anlatarak onların keyifle bu eserleri dinlemesini sağlayabilirsiniz.

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Prenses Masalları Oku - Dünya ve Türk Edebiyatından En Güzel Prenses Masalları ve Öyküleri
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