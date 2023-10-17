Present Continuous Tense Örnek Cümleler - İngilizce Şimdiki Zaman İle İlgili Cümleler ve Konu Anlatımı

İngilizce dilinin zengin yapısı, farklı zamanları ve durumları ifade etmek için birçok farklı tense'i içerir. "Present Continuous Tense," İngilizce konuşurken şu anda gerçekleşen eylemleri, anlık durumları veya gelecekteki planları ifade etmek için kullanılır. Present Continuous Tense örnek cümleler sayesinde konuyu kavramak, İngilizce şimdiki zaman ile ilgili cümleler ve konu anlatımı yazısı ile bu zaman yapısını kolayca kullanabilmek mümkün.

İngilizce Şimdiki Zaman İle İlgili Cümleler ve Konu Anlatımı

İngilizce'de zamanları doğru bir şekilde kullanmak, iletişim kurarken çok önemlidir. Şimdiki zamanın bir alt türü olan "Present Continuous Tense," anlık veya devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu tense'i kullanırken, cümle yapısı aşağıdaki gibidir:

[Özne] + am/is/are + [fiilin -ing hali] + [nesne]

Present Continuous Tense Örnek Cümleler

I am eating breakfast right now.

Şu anda kahvaltı yapıyorum.

She is studying for her university enrollment exam this year.

Bu yıl üniversiteye geçiş sınavı için çalışıyor.

They are playing basketball in the park and I am watching them.

Şu anda parkta basketbol oynuyorlar ve ben onlar izliyorum.

He is not listening to music while he is studying.

Ders çalışırken müzik dinlemiyor.

Is she wearing a beautiful dress to the party?

Partiye güzel bir elbise mi giyiyor?

The baby is sleeping in the crib.

Bebek karyolada uyuyor.

We are not going to Ankara this weekend.

Bu hafta sonu Ankara'ya gitmiyoruz.

"Present Continuous Tense," gelecekteki planları veya anlık durumları anlatmak için kullanılırken, bazen gelecekteki eylemleri ifade etmek için de kullanılabilir. Özellikle, planlar ve randevular hakkında konuşurken bu tense'i kullanmak uygundur. "Present Continuous Tense," şu anda devam eden veya gelecekteki bir eylemi ifade ederken kullanılır ve genellikle şu anki zamanda olan bir şeyi anlatmak için kullanmak için uygundur.