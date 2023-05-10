Priene Antik Kenti Nerede? Priene Antik Kenti Hangi İlde ve Nasıl Gidilir?

Başta yerli ve yabancı ziyaretçiler olmak üzere pek çok kişi, Priene Antik Kenti nerede diye sorar. Priene Antik Kentine nasıl gidilir bilmek isteyenler, Aydın Söke'den kalkan dolmuşları veya taksileri kullanarak bu tarihi kente rahatlıkla gidebilir. Priene Antik Kenti hangi ilde diye merak edenlerin, Ege'nin en güzel şehirleri arasında yer alan Aydın'da olduğunu öğrenmeleri gerekir. Priene Antik Kenti konumu nerede ve şehrin özellikleri neler?

Priene Antik Kenti Nerededir?

Antik Yunan'dan beri varlığını korumaya çalışan Priene Antik Kenti, Aydın'ın Söke ilçesindedir. Bu İyon şehri, Menderes Nehri ve Selçuk-Efes'e çok yakın bir yerde bulunur. Eski adı "Mykale" olan Samsun Dağı'nın eteklerinde yer alan kent, geçmişte deniz kıyısının hemen yanında kurulmuş olsa da alüvyon nedeniyle şu anda dört bir yanı kara ile çevrilidir. İçinde, Antik Tiyatro ile Athena Tapınağı Sütunları bulunur. Ayrıca, Prienelilerin zamanında mermer çıkardıkları tepe de buradadır. Dümdüz bir ovanın hemen yanı başında olan kent, biraz yüksekte bulunduğu için güzel bir manzaraya sahiptir. Geçmişi M.Ö. 6. yüzyıla kadar uzanan şehir, İyonlar tarafından inşa edilmiştir. Belus'un oğlu Aegyptus, kentin kurucusu olarak kabul edilir.

Priene Antik Kentine Nasıl Gidilir?

Bu tarihi kenti yakından görmeyi düşünenlerin, ancak farklı bir şehirde yaşayanların öncelikle Aydın-Söke'ye gitmeleri gerekir. Aydın'da havalimanı bulunmadığı için mecburen kara yolları tercih edilmelidir. Bu yüzden ziyaretçilerin, özel araçlarını veya şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsleri kullanmaları gerekir. Efeler ilçesi, Aydın'ın merkezi olarak bilinir. Buraya vardıktan sonra dolmuşlar veya belediye otobüsleri sayesinde diğer ilçelere geçiş yapmak mümkündür. Priene Antik Kentine gitmek için ise ilk olarak Söke'ye varılmalıdır. Daha sonra Güzelbahçe Mahallesi'ne yolcu taşıyan dolmuşlara binilmelidir. İsteğe bağlı olarak taksi veya şahsi araç da kullanılabilir. Antik kent, Söke'ye 15 km uzaklıkta bulunur ve toplu taşıma ile daha uygun bir fiyata gitmek mümkündür.