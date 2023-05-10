Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Priştine Nerede? Priştine Hangi Ülkede, Nereye Bağlı?
Giriş Tarihi: 10.5.2023 11:37 Son Güncelleme: 10.5.2023 11:37

Priştine Nerede? Priştine Hangi Ülkede, Nereye Bağlı?

Avrupa’daki Türk nüfusunun en yoğun olduğu Priştine nerede sorusu herkesin merak ettiği konulardan biridir. Priştine hangi ülkede şeklinde küçük bir araştırma ile konunun ayrıntıları ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Priştine nereye yakın sorusu da genel kültür açısından önemli bir bilgidir. Priştine nereye bağlı ya da nerenin başkenti gibi merak edilen soruların cevaplarını sizler için araştırdık.

Priştine Nerede? Priştine Hangi Ülkede, Nereye Bağlı?

Priştine nerede sorusunu araştırırken bu şehrin Osmanlı Devleti açısından da çok önemli olduğunu anlayacaksınız. Priştine hangi ülkede sorusuna arama motorlarında cevap arayanların sayısı da oldukça fazladır. Priştine nereye yakın sorusunu araştırırken bölgedeki siyasi yapı hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. Priştine nereye bağlı ve bu şehir nerenin başkenti sorularının cevapları yazımızın devamında.

Priştine Nerede?

Priştine, Avrupa'da en fazla Türkün yaşadığı bir coğrafyadır. Söz konusu şehir aynı zamanda Kosova'nın da başkentidir. Priştine ülkenin de en güzel şehri olarak kabul edilir. Şehirde gezip görülmesi gereken çok sayıda yer vardır.

Kosova, Bosna Hersek ve Sırbistan'a da çok yakın bir konumdadır. Priştine'ye ülkemizden de direkt uçuş imkânı ile gidebilirsiniz. Ülkemizden vize istemeyen Kosova'ya gitmek için sadece pasaportunuzu kullanarak uçak bileti alıp yaklaşık 1,5 saatte Priştine'ye ulaşabilirsiniz.

Priştine Nereye Bağlı?

Priştine Kosova'nın başkentidir. Bu şehir Osmanlı döneminde Türk toprağı idi. Priştine'de çok sayıda Osmanlı eseri de bulabilirsiniz. Şehirde bulunduğunuz esnada aşağıdaki yapıları gezip görmenizi de tavsiye ediyoruz.

  • Germia Park
  • Saat kulesi
  • New Born heykeli
  • İmparatorluk Camii
  • Kurtarıcı İsa Katedrali

Priştine, klasik Balkan mimarisini göreceğiniz bir şehirdir. Şehirde bulunduğunuz süre içerisinde çok sayıda tarihi yapı görebilirsiniz. Bu yapıların bir kısmında Osmanlı dönemi izlerini görebilirsiniz. Şehirde bulunduğunuz zaman aralığında Osmanlı tarihine mini bir yolculuk yapacaksınız.

ARKADAŞINA GÖNDER
Priştine Nerede? Priştine Hangi Ülkede, Nereye Bağlı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA