Priştine Nerede? Priştine Hangi Ülkede, Nereye Bağlı?

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Priştine Nerede?

Priştine, Avrupa'da en fazla Türkün yaşadığı bir coğrafyadır. Söz konusu şehir aynı zamanda Kosova'nın da başkentidir. Priştine ülkenin de en güzel şehri olarak kabul edilir. Şehirde gezip görülmesi gereken çok sayıda yer vardır.

Kosova, Bosna Hersek ve Sırbistan'a da çok yakın bir konumdadır. Priştine'ye ülkemizden de direkt uçuş imkânı ile gidebilirsiniz. Ülkemizden vize istemeyen Kosova'ya gitmek için sadece pasaportunuzu kullanarak uçak bileti alıp yaklaşık 1,5 saatte Priştine'ye ulaşabilirsiniz.

Priştine Nereye Bağlı?

Priştine Kosova'nın başkentidir. Bu şehir Osmanlı döneminde Türk toprağı idi. Priştine'de çok sayıda Osmanlı eseri de bulabilirsiniz. Şehirde bulunduğunuz esnada aşağıdaki yapıları gezip görmenizi de tavsiye ediyoruz.

Germia Park

Saat kulesi

New Born heykeli

İmparatorluk Camii

Kurtarıcı İsa Katedrali

Priştine, klasik Balkan mimarisini göreceğiniz bir şehirdir. Şehirde bulunduğunuz süre içerisinde çok sayıda tarihi yapı görebilirsiniz. Bu yapıların bir kısmında Osmanlı dönemi izlerini görebilirsiniz. Şehirde bulunduğunuz zaman aralığında Osmanlı tarihine mini bir yolculuk yapacaksınız.