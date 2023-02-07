Prizma Nedir? Prizma Çeşitleri, Örnekleri ve Özellikleri Neler?

Prizma nedir sorusunun en basit yanıtı; "en, boy ve yükseklik kavramına sahip olan cisimler" şeklindedir. Ancak yalnızca bu bilgiler ışığında bir prizma oluşması mümkün değildir. Prizma nedir iyi bir şekilde öğrenmek için prizma özellikleri neler, prizma çeşitleri neler ve prizma ne demek sorularının yanıtlarını doğru bir şekilde bilmek gereklidir. Bu nedenle "prizma nedir, çeşitleri, özellikleri neler?" sorularının yanıtları araştırılmalıdır.

Prizma Nedir?

Prizma, genellikle en, boy ve yükseklik kavramlarına sahip olan cisimler olarak adlandırılır. Prizmalar alt ve üst tabanları birbirine eş ve paralel çokgen bölgelerden oluşan, yan yüzleri ise dörtgen bölge olan geometrik cisimlerdir. Prizmalar adlandırılırken taban şekillerine göre adlandırılır. Ancak bazı cisimlerin, küre gibi, en ve boyu tam ifade edilemez. Bu cisimlerde çap, çevre gibi nicelikler bulunur.

Prizma Çeşitleri Neler?

Prizmalar taban şekillerine göre çeşitlenir. Prizma çeşitleri şu şekildedir:

Üçgen prizma,

Kare prizma,

Dikdörtgen prizma,

Küp,

Beşgen prizma,

Altıgen prizma,

Diğer çokgen prizmalar.

Prizma Özellikleri Neler?