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Giriş Tarihi: 7.2.2023 09:29 Son Güncelleme: 7.2.2023 09:29

Prizma Nedir? Prizma Çeşitleri, Örnekleri ve Özellikleri Neler?

Prizmalar genellikle geometri derslerinde öğrencilerin karşılarına çıkan bir kavramdır. Prizma kavramını ilk kez duyan kişilerin akıllarında direkt olarak “Prizma nedir?” sorusu belirir. Prizmanın ne olduğunu bilen ancak daha fazla bilgi edinmek isteyen bireyler ise “Prizma çeşitleri, örnekleri ve özellikleri neler?” sorularının yanıtlarını ararlar. Bizler de merak edilen bu soruların yanıtlarını sizler için bu yazımızda derledik.

Prizma Nedir? Prizma Çeşitleri, Örnekleri ve Özellikleri Neler?

Prizma nedir sorusunun en basit yanıtı; "en, boy ve yükseklik kavramına sahip olan cisimler" şeklindedir. Ancak yalnızca bu bilgiler ışığında bir prizma oluşması mümkün değildir. Prizma nedir iyi bir şekilde öğrenmek için prizma özellikleri neler, prizma çeşitleri neler ve prizma ne demek sorularının yanıtlarını doğru bir şekilde bilmek gereklidir. Bu nedenle "prizma nedir, çeşitleri, özellikleri neler?" sorularının yanıtları araştırılmalıdır.

Prizma Nedir?

Prizma, genellikle en, boy ve yükseklik kavramlarına sahip olan cisimler olarak adlandırılır. Prizmalar alt ve üst tabanları birbirine eş ve paralel çokgen bölgelerden oluşan, yan yüzleri ise dörtgen bölge olan geometrik cisimlerdir. Prizmalar adlandırılırken taban şekillerine göre adlandırılır. Ancak bazı cisimlerin, küre gibi, en ve boyu tam ifade edilemez. Bu cisimlerde çap, çevre gibi nicelikler bulunur.

Prizma Çeşitleri Neler?

Prizmalar taban şekillerine göre çeşitlenir. Prizma çeşitleri şu şekildedir:

  • Üçgen prizma,

  • Kare prizma,

  • Dikdörtgen prizma,

  • Küp,

  • Beşgen prizma,

  • Altıgen prizma,

  • Diğer çokgen prizmalar.

Prizma Özellikleri Neler?

  • Prizmalar taban şekillerine göre isim alırlar.

  • Yere dik olan prizmalara dik prizma, yere ile bir eğim yapan prizmalar eğik prizma adını alır.

  • Prizmaların tabanları birbirinin aynısıdır ve paraleldir.

  • Tüm prizmaların yan yüzeyleri dikdörtgensel bölgedir.

  • Her bir köşede kesişen ayrıtlar birbirine diktir.

  • Yanal ayrıtlar prizmanın yüksekliğini verir.

  • Prizmanın aynı yüzeyinde olmayan iki köşesini birleştiren doğru parçasına köşegen ismi verilir.

  • Dik prizmaların alanı= 2.(tabanın alanı)+ (taban çevresinin uzunluğu). (prizma yüksekliği)

  • Dik prizmaların hacmi: (taban alanı). (yükseklik)

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Prizma Nedir? Prizma Çeşitleri, Örnekleri ve Özellikleri Neler?
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