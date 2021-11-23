Problem eş anlamlısı nedir? Problem kelimesinin eş anlamlısı

Problem Fransızca kökenli bir kelimedir. Problem kelimesinin en az üç tane eş anlamlısı vardır. Bu sözcükleri bilmek hem hafızamız için alıştırma yapmaya hem de kelime dağarcığımızı büyütmemize yardımcı olur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan problem sözcüğünün eş anlamlısı nedir?
Problem Kelimesinin Eş Anlamlısı
Bu üç sözcükte problem kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım hatası veya anlam bozukluğuna sebep olmaz.
Problem Kelimesinin Anlamı
Problem Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı
Problem Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı