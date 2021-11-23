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Giriş Tarihi: 23.11.2021 08:23

Problem eş anlamlısı nedir? Problem kelimesinin eş anlamlısı

Problem eş anlamlısı nedir? Problem kelimesinin eş anlamlısı

Problem kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiş, bir durum veya olayın içinde olumsuzluğun var olduğunu belirtmek için kullanılan bir sözcüktür. Bu kelimenin kendisi gibi eş anlamlısı bir çok kelime vardır. Günlük hayatta ve bulmacalarda karşımıza çıkabilen problem kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Problem Fransızca kökenli bir kelimedir. Problem kelimesinin en az üç tane eş anlamlısı vardır. Bu sözcükleri bilmek hem hafızamız için alıştırma yapmaya hem de kelime dağarcığımızı büyütmemize yardımcı olur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan problem sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Problem Kelimesinin Eş Anlamlısı

  • Sorun ( Türkçe bir kelimedir)
  • Mesele ( Arapça kökenli bir kelimedir)
  • Sıkıntı ( Eski Türkçe kökenli bir kelimedir)

Bu üç sözcükte problem kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım hatası veya anlam bozukluğuna sebep olmaz.

Problem Kelimesinin Anlamı

  • Bir durumun ve bir canlının tavırlarının normal olmaması veya normal iken olumsuzluk oluşması durumunda kullanılan bir kelimedir.

Problem Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Bu problemi el birliğiyle çözmezsek daha da büyüyecek.
  • Sınıfta her zaman aynı çocuk problem çıkarıyor.

Problem Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Eğer bir iş başında sorunlu giderse o işten hayır gelmez.
  • Bana sorun çıkaracağına işine baksan çok daha başarılı olursun.
  • Anlaşılan iki sevgilinin arasındaki mesele büyüktü.
  • Her evlilikte karı koca arasında ufak tefek meseleler olur.
  • Okulda ne gibi sıkıntılar yaşadığını anlatırsan, sana daha iyi yardım edebilirim.
  • Apartmanda sıcak su sıkıntısı yüzünden, apartman sakinleri bu durumdan çok şikayet ediyor.

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Problem eş anlamlısı nedir? Problem kelimesinin eş anlamlısı
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