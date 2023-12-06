Prof. Dr. Abbasi “En Etkili Bilim İnsanları Listesi”nde yer aldı

Temel bilimler kapsamında yer alan matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi disiplinleri bünyesinde barındıran fen-edebiyat fakülteleri, birçok diğer disiplinin temelini oluşturan bu dallarla üniversitelerin en önemli akademik birimlerinden biri olarak öne çıkıyor.



Ayrıca, bilimsel araştırma ve geliştirme alanında önemli bir rolü bulunan fen-edebiyat fakülteleri, bilimsel keşiflere ve inovasyona katkıda bulunma potansiyeli taşır. Bu fakülteler, bilim ve sanat arasında bir köprü kurarak öğrencilere bütünsel bir bakış açısı kazandırıyor.