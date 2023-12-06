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Giriş Tarihi: 6.12.2023 09:53 Son Güncelleme: 6.12.2023 10:06

Prof. Dr. Abbasi “En Etkili Bilim İnsanları Listesi”nde yer aldı

Stanford Üniversitesi’nin, dünyanın en çok atıf alan bilim insanlarını sıralandığı “En Etkili Bilim İnsanları, 2023 listesinde, Girne Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akbar Abbasi, “İnorganik ve Nükleer Kimya” alanında dünyanın etkili bilim insanları arasında yüzde 2’lik dilimde yer aldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Prof. Dr. Abbasi “En Etkili Bilim İnsanları Listesi”nde yer aldı

Temel bilimler kapsamında yer alan matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi disiplinleri bünyesinde barındıran fen-edebiyat fakülteleri, birçok diğer disiplinin temelini oluşturan bu dallarla üniversitelerin en önemli akademik birimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, bilimsel araştırma ve geliştirme alanında önemli bir rolü bulunan fen-edebiyat fakülteleri, bilimsel keşiflere ve inovasyona katkıda bulunma potansiyeli taşır. Bu fakülteler, bilim ve sanat arasında bir köprü kurarak öğrencilere bütünsel bir bakış açısı kazandırıyor.

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Prof. Dr. Abbasi “En Etkili Bilim İnsanları Listesi”nde yer aldı
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