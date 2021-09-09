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Giriş Tarihi: 9.9.2021 15:12 Son Güncelleme: 9.9.2021 15:19

Prof. Dr. Hüsnü Can Başer’e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Prof. Dr. Hüsnü Can Başer’e ’Yaşam Boyu Onur Ödülü’

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, meslek hayatı boyunca eczacılık mesleğine yaptığı katkılardan dolayı Türk Eczacılar Birliği tarafından “Yaşam Boyu Onur Ödülü” ile onurlandırıldı.

Türk Eczacıları Birliği'nin 2016'da vermeye başladığı "Yaşam Boyu Onur Ödülü", üstlendikleri görev ve sorumluluklarla eczacılık mesleğinin ve meslek birliğinin gelişimi için emek veren kişilere veriliyor. Türk Eczacıları Birliği'nin "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nün bu yılki sahibi, kariyeri boyunca imza attığı kitap, makale ve projelerle eczacılık mesleğine büyük katkıları olan Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer oldu.

Farmakognozi alanında ilk akla gelen isimlerden olan ve bilim dünyasında, doğal ürünler, tıbbi ve aromatik bitkiler ile uçucu yağlar konusunda yaptığı çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Başer, meslek hayatı boyunca pek çok kurumdan aldığı ödüllere, Türk Eczacıları Birliği Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü de eklemiş oldu.

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Prof. Dr. Hüsnü Can Başer’e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'
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