Prof. Dr. Müfit C. Yenen, görevini Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan’a devretti

Törende, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soykurt, Prof. Dr. Müfit C. Yenen'e teşekkür plaketi takdim etti. Prof. Dr. Müfit C. Yenen, "Ülkemizdeki jinekolojik onkoloji hasta sayısındaki artış nedeniyle, 4 yıldır büyük bir gururla sürdürdüğüm başhekimlik görevimi devrederek hastalarıma daha fazla zaman ayırmak istiyordum. Başhekimlik görevimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan gibi büyük bir tecrübeye teslim etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Başhekimlik görevini devralan Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan ise Prof. Dr. Müfit C. Yenen'e teşekkür etti. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nin kısa süre önce Almanya merkezli akreditasyon kuruluşu TEMOS'tan aldığı akreditasyonla adını dünyanın en iyi hastaneleri arasına yazdırdığını hatırlatan Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, "Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nin hizmet kalitesini ileriye taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de, "Son teknoloji donanımı, yetkin sağlık çalışanları ve üstün hizmet kalitesi ile ada halkına ve adamıza gelen misafirlere dünya standartlarında bir sağlık hizmeti sunma sözümüzü yerine getirdik. Bununla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizi dünyanın önemli sağlık turizmi noktalarından birine dönüştürme vizyonu ile çalışmaya devam ediyoruz. Hiç kuşkusuz, bu başarıda en büyük pay değerli sağlık çalışanlarımıza ve hastanelerimizin yönetimlerine ait" şeklinde konuştu.