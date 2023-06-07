Prof. Dr. Özden: İklim değişimlerini bilimsel olarak araştırıyoruz

Gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların çevresel değişikliklerin ekosistemlerdeki farklı bitki ve hayvan türlerini nasıl etkilediğini belirlemek için hayati önemde olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özge Özden, iklim değişikliğinin sonuçlarını izlemek üzere dahil olduğu uluslararası projeler ile ilgili de bilgi verdi. "Parçası olduğumuz 3 uluslararası projeyle ülkemizdeki iklim değişimlerini bilimsel olarak araştırıyoruz" diyen Prof. Dr. Özden, bu projelerden ilkinin YDÜ Öğretim üyesi Prof. Dr. Salih Gücel'in Fransa'dan bilim insanlarıyla iş birliği içerisinde Kıbrıs'taki mağaraların incelenerek değişimlerin ölçümlendiği proje olduğunu ifade etti.

"İnsanoğlu doğaya saygılı ve uyum içerisinde yaşamaya başlamadığı sürece, küresel iklim değişikliklerinin etkileri artarak devam edecek" uyarısında da bulunan Prof. Dr. Özden, "Küresel iklim değişikliğinin tüm dünyayı etkilediği gerçeğini kabul etmeli, yaşam tarzımızı daha bilinçli ve çevreci bir düzlemde yeniden gözden geçirmeliyiz. Bireysel çabalar da son derece kıymetlidir. Daha az tüketim, bilinçli su kullanımı, geri dönüşüm faaliyetleri, organik atıkların değerlendirilmesi, daha fazla yeşil alan oluşturma gibi basit gibi görünen günlük faaliyetler bile gezegenimizi olumlu yönde etkileyebilir" diye konuştu.