Prof. Dr. Vatansever’in kısırlık çalışması, TÜSEB’DEN destek aldı

Bilimsel araştırmalarda niteliğin önemine vurgu yapan YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Çalışmalarını Yakın Doğu Üniversitesi'nde sürdüren bilim insanlarımız büyük bir verimlilikle bilimsel yayın üretmeye ve proje geliştirmeye devam ediyor. Gerek Türkiye'den gerekse yurtdışından alınan proje fonları ve kabuller de yürüttüğümüz projelerin niteliğini ortaya koyuyor. Üniversite olarak, akademisyenlerimizin araştırmalarına destek vermeyi en önemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Diğer yandan, TÜSEB gibi değerli kurumların sağladığı destekler bilimsel üretkenliğin ve verimliliğin artmasına büyük bir katkı sağlıyor" dedi.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'ndan (TÜSEB) destek alan araştırma projesi ile kök hücrelerden elde edilen ürünlerin kullanımı ile kadınlarda yumurta hücrelerinin kalitesini artırmada nasıl bir rol oynayacağını araştırdığını ifade eden Prof. Dr. H. Seda Vatansever, "Çalışmamız, oosit olgunlaşmasını inceleyerek klinik çalışmalar için ön veri sağlayacak. Özellikle olgunlaşmamış oositlerin yumurtalık dışında olgunlaşmasının tetiklenmesi kısırlık tedavisi açısından son derece önemli. Yürüttüğümüz projenin sonuçları, yeni oosit üretme ortamlarının da oluşturulmasını sağlayarak kısırlık tedavisinde yeni bir ufuk açacak" ifadesini kullandı.