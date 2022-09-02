Profesör Kısaltması Nedir? Profesörün Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?

Profesör kısaltması nedir diye merak edenler vardır. Aynı zamanda, nasıl yazılır ve ne anlama gelir diye birçok kişi tarafından araştırılır. Profesör kelimesinin köküne bakıldığında, Latince olduğu görülür. Anlamı ise "ilim, irfan sahibi ve aydın kişi"dir. Profesörler, üniversitelerde akademisyenlik yaparak mesleki eğitim verir. Ünvanlarını belirtmek için isimlerinin önüne bir kısaltma getirilir. İşte profesör kısaltması hakkında merak edilenler…

PROFESÖR KISALTMASI NEDİR?

Profesörlüğün ünvanına değinmeden önce, mesleğin kısa bir tanımını yapmak faydalı olur. Profesör, bir disiplin, bir teknik, bir sanat öğreten kişilere verilen ünvandır. Asıl görevi, bir mesleği veya alanı öğretmektir. Bu mesleği yapabilmek için kişinin, bir veya daha fazla alanda yetkin olmasını sağlayan eğitimi ve diplomayı alması gerekir. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olan bireylerin, akademik alanda kariyer yapmaları için doktora yapmaları neredeyse zorunludur. Günümüzde, üniversitelerde akademisyenlik yapan kişilerin çoğusu doktora diplomasına sahiptir. Fakat, profesör olmak için sadece doktora yapmak yeterli değildir. Kendi alanında yıllarca çalışmış olmak, uluslararası anlamda yazılı eserler üretmiş olmak, kısacası engin bir tecrübe sahibi olmak gerekir. Profesör ünvanını kazanan kişilerin isimlerinin başına, "Prof. Dr." kısaltması getirilir ve nokta kullanılır.

PROFESÖRLERİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Diğer mesleklerde olduğu gibi, üniversite profesörü olmak çoğu zaman deneme pozisyonuyla başlar. Üniversiteler, nitelikli bir eğitim ve öğrenciler için profesörlerin kendilerini iyi yetiştirmiş olmalarına, ait oldukları kurumda ve öğrencilerin eğitim hayatlarında olumlu etkiler yaratacak olmalarına önem verir. Yerleşik ya da sözleşmeli fark etmeksizin, profesörlerinin görevleri aşağı yukarı aynıdır. Fakat, bazı durumlarda daha fazlasını bile içerir.

Bilimsel yöntemleri, ilgili alanlardaki disiplinlere uygulamak

Müfredatın nasıl olacağına karar vermek

Ders programını hazırlamak

Öğrencilere mentorluk etmek

Ders için gereken sunumları ve materyalleri hazırlamak

Öğrencilerin durumları ile ilgili notlar tutmak ve doğru bir şekilde değerlendirmek

Konuları güncel tutmak

Araştırma yapmak ve eser yayınlamak

Araştırma çalışmalarının sunumunu gerçekleştirmek

Belirli bir alanda araştırma çalışmalarına katkıda bulunmak ve yönlendirmek