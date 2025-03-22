Profesör Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Profesör Mü, Profösör Mü?

Türkçeye geçmiş birçok Batı kökenli kelimenin yazımında hatalar yapılmaktadır. Kelimelerin okunuşlarının Türkçeye uyarlanması sürecinde bazı harf değişiklikleri yaşanabilmektedir. Özellikle Fransızca kökenli kelimeler telaffuz farklılıkları nedeniyle sıkça yanlış yazılmaktadır. Bunlardan biri de akademik dünyada önemli bir unvan olan "profesör" kelimesidir. Merak edilen ise Profesör nasıl yazılır ve TDK'ye göre doğru yazılışı profesör mü, profösör mü olmaktadır.

Profesör Nasıl Yazılır?

"Profesör" kelimesi yükseköğretim kurumlarında en üst düzey akademik unvanı ifade eder. Bu kelime Fransızca "professeur" sözcüğünden Türkçeye uyarlanmıştır. Ancak Türkçede Fransızcadaki gibi çift "s" harfi kullanılmaz ve kelimenin sonundaki "eur" eki "ör" şeklinde yazılır. Bu uyarlama sonucunda "profesör" kelimesi ortaya çıkmıştır.

Ancak bu kelimenin yanlış telaffuz edilmesi ya da yanlış bilinmesi gibi sebepler nedeniyle yazım hataları ortaya çıkmaktadır. Profesör kelimesinin yanlış yazımların bazı örnekleri şunlardır:

Profösör

Proffesör

Proffösör

Doğru yazım ise şudur:

Profesör

Örnek kullanım:

Yanlış: Üniversitenin en kıdemli profösörü emekli oldu.

Doğru: Üniversitenin en kıdemli profesörü emekli oldu.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Profesör mü, Profösör mü?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre kelimenin doğru yazımı "profesör" şeklindedir. TDK kelimenin "profösör" olarak yazılmasını yanlış kabul etmektedir. Kelimenin Fransızca kökenine bakıldığında da Türkçede fonetik olarak en uygun karşılığının "profesör" olduğu görülmektedir.

Kelimenin yanlış yazımı özellikle günlük hayatta, sosyal medya paylaşımlarında ve hatta bazı akademik belgelerde bile karşımıza çıkabilmektedir. Bu nedenle özellikle resmi yazışmalarda ve akademik metinlerde kelimenin doğru yazımına dikkat edilmelidir.

Örnek cümleler:

Yanlış: Bu yıl üniversitemize yeni bir profösör atandı.

Doğru: Bu yıl üniversitemize yeni bir profesör atandı.

Sonuç olarak "profesör" kelimesi sıkça yanlış yazılan kelimelerden biridir. TDK'ye göre doğru yazımı "profesör" olup "profösör" şeklindeki yazımlar yanlıştır. Yazım hatalarından kaçınmak için kelimenin kökenine ve doğru kullanımına dikkat etmek gerekmektedir.