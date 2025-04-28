Yabancı kökenli kelimeler Türkçeye geçerken bazen telaffuz farklılıklarına uğrar, bazen de yazımı sırasında çeşitli yanlışlıklar ortaya çıkar. Profesyonel kelimesi de bu süreçten etkilenen terimlerden biridir. Doğru yazımı öğrenmek, resmi metinlerde ve akademik çalışmalarda büyük önem taşır. Profesyonel nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı profesyonel mi, profesyönel mi sorusu hakkında bilgi sahibi olmak, özellikle yabancı kökenli kelimelerin yazımında yaşanan karışıklıkları önlemeye yardımcı olur.

Profesyonel Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı: Profesyonel

Yanlış ve sıkça karşılaşılan hatalı yazımı: Profesyönel

Profesyonel kelimesi, Fransızca kökenli professionnel kelimesinden Türkçeye geçmiş ve bu haliyle dilimize yerleşmiştir. Telaffuzdaki yumuşamalar ve ses kaymaları yazı diline taşınmamalıdır. Doğru ve kabul edilen yazım biçimi "profesyonel"dir.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Profesyonel Mi, Profesyönel Mi?

"Profesyonel" kelimesinin doğru yazılışı Türk Dil Kurumu'nun (TDK) güncel Yazım Kılavuzu'na göre "profesyonel" şeklindedir. "Profesyönel" şeklinde "ö" harfinin kullanıldığı yazım biçimi ise yanlıştır. Bu yanlış kullanımın temelinde, kelimenin telaffuzundaki "ö" sesinin etkisi olabilir. Ancak, kelimenin kökeni olan Fransızca "professionnel" kelimesinde de "o" sesi bulunmaktadır ve Türkçeye geçerken bu orijinal ses korunmuştur.