Prokaryot Hücre Nedir? Prokaryot Hücrenin Özellikleri Ve Yapısı

Prokaryot hücreleri anlamak, hücreler konusunu gerçekten anlayabilmek için çok önemli bir koşuldur. Peki ya prokaryot hücre nedir? Prokaryot hücre özellikleri ve yapısı gereği dikkati kendinde toplayan bir hücre tipidir ve bazı belli özellikleriyle ökaryot hücrelerden ayrılır. Peki ya prokaryot hücre nedir? İşte ökaryot hücrelerden önemli özellikleriyle ayrılan prokaryot hücrenin özellikleri ve yapısı…

Prokaryot Hücre

Tanımlayacak olursak prokaryot hücre kısaca; zar ile çevrili olan gerçek bir çekirdeğe sahip, plastit, E.R ve mitokondrisi olmayan fakat histonlar ile bağlanmamış bir ya da birkaç adet DNA molekülü içeren hücredir. Virüs ve bakteriler de prekaryot hücre çeşitleri arasındadır.

Prokaryot Nedir?

Sitoplazma bölgesinde zarlı organeli olmayan ve zar ile çevrili olmayan basit ve ilkel yapılı hücreler, prokaryot olarak adlandırılır. Prokaryot hücrelerin sitoplazmasında zarla çevrilmiş halde olan bir organel mevcuttur. Sitoplazmada genetik materyaller, nükleoid bölgede dağınık bir halde bulunur.

Prokaryotun hücre çeperi vardır. Prokaryot hücresi olan canlı türleri "bakteri" ve "arkeler" şeklindedir. Bazı prokaryot canlıların sitoplazmasında hareket ve organellerin bulunduğu durumlar da mevcuttur. Bu organellere genellikle "kamçı" adı verilir. Aynı zamanda, bazı bakteriler oksijen solunumu yapar ve fakültatif bakterilerde de mezozom adı verilen bir yapı mevcuttur.

Bu hücrelerin içerisinde de tıpkı ökoryot hücrelerde olduğu gibi fizyolojik faaliyetlerin tümü meydana gelir. Prokaryot hücreler fizyolojik hareketlerini de ribozom organeli ile gerçekleştirirler.

Prokaryot ve Ökaryot Farkları

Prokaryotlar bir hücre çekirdeğine ya da herhangi bir zarla kaplı olan organelden yoksunlardır. Ökaryotlara gelince, ökaryotlar genetik materyalle bir arada olarak membrana bağlıdırlar ve organalleri tutan membrana bağlı olan bir çekirdeği bulunan organizmalardan oluşur.

Prokaryotlar ile Ökaryotlar arasındaki en esas ayrım, ökaryotik hücreler zara bağlı bir çekirdeğe sahipken, prokaryotik hücreler bu şekildeki bir zara bağlı değillerdir. Ökaryotlar genetik bilgilerini çekirdekte depolarlar, Prokaryotlarda ise DNA, nükleoid kısmında bir arada demetlenmektedir. Fakat zara bağlı bir çekirdeğin içinde depolanma durumu yoktur.

Prokaryot Canlılar Nelerdir?

Bakteriler, virüsler, viroidler, mikroplazmalar ve mavi-yeşil algler (Cyanobacteria) prokaryot canlılar arasındadırlar. Prokaryotik hücreler, yaygın olarak bilindiği gibi, ökaryotik hücrelerden esasen kalıtım materyalinin bir zara sahip olmaması durumu dolayısıyla ayrılmaktadırlar.