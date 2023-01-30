Proletarya Nedir? Sosyoloji Terimi Proleter Devlet Ne Demek, Özellikleri Neler?

Proletarya nedir sorusunu araştırmak için sosyoloji kaynaklarından istifade edebilirsiniz. Söz konusu kaynaklarda lümpen Proletarya ne demek sorusuna da cevap bulabilirsiniz. Bu terim Marksizm için de özel bir anlam ifade eder. Yapacağınız araştırma ile sosyoloji alanındaki bilgi birikiminizi de artırmış olacaksınız. Proleter devlet ne demek gibi konu ile ilgili merak edilen soruların cevapları yazımızın devamında.

Proletarya Nedir?

Proletarya, Latince kökenli olan Proles kelimesinden türemiştir. Bu terim "en alt sınıf" anlamına gelir. Zor koşullarda çalışan işçileri tanımlamak için bu terim kullanılmıştır. Kaynaklar incelendiğinde evsiz, sigortasız çalışan, sosyal güvencesi olmayan kişiler proletarya sınıfına mensup olarak adlandırılmıştır.

Proleterya en kısa tanımı ile işçi demektir. Kimi kaynaklarda fabrika ve maden işçilerinin de bu sınıfta yer aldığı görülür. Bu terimi sıklıkla kullanan düşünürlerin başında Marksizt ve Leninist devrimcileri gelir. Karl Marx ve Friedrich Engels'in ifade ettiği anlam çok büyüktür.

Proleter Devlet Ne Demek?

Proleter devlet, ezilen çoğunluğun zalim devletin iktidarına son vermesini ifade eden bir terimdir. Proletarya devrimi, Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından geliştirilmiştir. Vladimir Lenin ise bunun uygulayıcısıdır. 25 Ekim 1917 tarihinde gerçekleşen Bolşevik ya da Ekim Devrimi ile Çarlık Rusya yıkılmış ve Rusya'da sosyalizm rejimine geçilmiştir.

Proletarya Diktatörlüğü iki farklı aşamadan oluşur. Bu rejimin ilk aşamasına sosyalizm, diğer aşamasına ise komünizm adı verilmiştir. Lenin, yazmış olduğu "Devlet ve Devrim" adlı eserinde bu iki kavramı ve proletarya diktatörlüğünü çok güzel bir şekilde açıklar.

Lenin yazdığı eserinde ilk aşamaya "devleti söndürmek" adını vermiştir. Bu aşamada devletin her alanının ele geçirildiği ifade edilir. İkinci aşama ise devletin tasfiye edilmesi söz konusudur. Bu anlamda komünizm ile anarşizmin birbiri ile çatıştığını söyleyebiliriz. Anarşistler devletin kurulmasından sonra sınıfların devlet eliyle oluşturulması gerektiğini savunmuşlardır. Komünizmde ise önce sınıflar oluşturulur. Sonrasında ise burjuvalar ve kapitalistlerin çıkarlarını korumak için devlet kurulur. Bu değerlendirmeye göre proletarya tarafından ele geçirilen diktatörlük geçici bir aşamadır. Devletin ele geçirilmesini müteakip herkes eşit statüde olacağı için "sınıflar" ortaya çıkar. Sınıfların yok edildiği toplumlarda devlet işlevi de yok olur. Bu sayede sosyalizmden de komünizme geçilmiş olur.

Proletarya ile ilgili bugüne kadar çok sayıda makale yazılmıştır. Çeşitli araştırmacılar tarafından kaleme alınan bu makaleleri inceleyerek çok daha ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarında konu ile ilgili çok sayıda kaynak bulabilirsiniz.