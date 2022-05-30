Proliferasyon Nedir? Tıpta Düzensiz Proliferasyon Ne Anlama Gelir Ve Ne İçin Kullanılır?

Kelime kökeni Fransızcadan gelen proliferasyon, kelime türü bakımından da isim olarak biliniyor. Tıp dünyası içerisinde yer alan tüm terimler evrensel olduğundan, proliferasyon kelimesi de tüm dünyada mevcut olarak bulunuyor. Sizin için proliferasyon terimi hakkında bilmeniz gereken tüm detayları derledik. Konu ile ilgili bilgileri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Proliferasyon Nedir?

Proliferasyon, canlılar ve hücreler ile ilgili bir durumu ifade ediyor. Her canlı üreme yetisine sahip oluyor fakat bu üreme işlemi hücrelerde biraz daha farklı işliyor. Hücreler genellikle eşey ile üremesinin yanı sıra bölünüyor. Bu bölünme işlemi ile proliferasyon teriminin yakından ilişkisi bulunuyor.

Hücrelerin artması veya bölünerek çoğalması durumuna tıp dilinde proliferasyon adı veriliyor. Üreme adı günlük hayatta sık kullanılıyor olsa da bu durum üreme olarak nitelendirilmiyor. Bu nedenle üremenin hücreler açısından yapılışı proliferasyon olarak adlandırılıyor.

Hücre Proliferasyonu Nedir?

Hücrelerin, uygun koşullar eşliğinde hızlı bir biçimde hücre döngüsünü tamamlayarak çoğalması, hücre proliferasyonu durumunu ifade ediyor. Bu bölünmeler iyi huylu ya da kötü huylu olabiliyor.

Proliferatif Ne Demek?

Hücrelerin sağlıklı bir biçimde belli noktaya ulaşması proliferatif olarak adlandırılıyor demiştik. Bu işlemin üzerinden gerçekleşen duruma ise proliferasyon deniliyor. Hücrelerin çoğalmasını destekleyen ve çoğalma konusuna teşvik eden sistem olarak da biliniyor. Bu yapı sayesinde hücreler, üreme ve çoğalma konusunda etkili bir çalışma prensibine sahip oluyor. Bu durum, biyoloji açısından amacına göre büyük bir öneme sahip olan sistemler arasında yerini alıyor.