Prometheus Kimdir? Mitolojide Prometheus Neyi Temsil Eder ve Hikayesi Nedir?

Yunan mitolojisinde titan olan Prometheus kimdir diye bilmek istiyor olabilirsiniz. Tanrıların safına geçerek merak uyandıran bu kişi için Prometheus neyi temsil eder, neden zincire vuruldu diye merak edebilirsiniz. Merakınızı gidermek adına bu konu hakkında araştırma yaptık ve Prometheus'un hikayesi ile ilgili bulduğumuz sonuçları derledik. Haberimizin devamında Prometheus kimdir sorusunun cevabına ayrıntılı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Prometheus Kimdir?

Yunan mitolojisine göre, çok önceleri dünyaya Tanrı Titanlar (Devler) hakimmiş. Daha sonra Zeus ve diğer tanrılar, Titanlara savaş açıp onları dünyadan kovmuşlar. Ancak bu savaştan önce iki Titan, Klymene ve İapetos evlenmiş ve hepsi çok güçlü, zeki, özgürlük tutkunu dört çocuk dünyaya getirmişler. Bu dört genç Titan, Zeus'u kesinlikle tanrı olarak kabul etmiyormuş. Zeus, bunlardan kardeşlerden Atlas'ı dünyayı omuzlarında taşımaya mahkûm etmiş. (Dünya haritalarını içeren kitaplara bu yüzden Atlas diyoruz). Diğer kardeş Menoitios'u da yeraltına göndermiş. Üçüncü kardeş Epimetheus'u; sandığını açıp dünyaya felaket salan meraklı tanrıça Pandora ile evlendirmiş. Dördüncüsü yiğit Prometheus'muş. Olympos Tanrıları kuvvetli ve kudretli olsalar da Prometheus akıllı, yaratıcı ve zekiymiş. Tanrılar ve titanlar arasında olan savaşta Prometheus, Titanlar kendisinin hile kullanma tavsiyelerine uymadıkları için taraf değiştirmiş ve zafer kazanan Olimpos tanrılarını desteklemiş. Bu akıllı davranışının neticesi olarak Zeus'un gözüne girmeyi başarıp Olympos'taki ölümsüzlerin arasına alınmış. Aslında bu onun, Zeus'tan atalarının öcünü alabilmek için yaptığı kurnaz bir planıymış.

Prometheus kardeşi Epimetheus'la birlikte, insanı yaratma ve hem onu hem de hayvanları hayatta kalmaları için çeşitli yeteneklerle donatma görevi verilmiş. Epimetheus bu işleri yapacak, Prometheus ise onun yaptıklarını kontrol edecekmiş. Epimetheus, elinde güçleri pervasızca dağıtmış; bazı hayvanlara güç, cesaret, çeviklik, zekâ, bazısına ise kürkler, tüyler, kanatlar, pençeler… Ancak sıra insana geldiğinde verilebilecek hiçbir şey kalmamış. Pişman olup kardeşi Prometheus'a olan biteni anlatmış. Prometheus da gökyüzüne, güneşe çıkarak oradan ateşi yeryüzüne indirmiş ve böylelikle her şeyden üstün olan ateş insana verilmiş. Prometheus insana çeşitli aletler yapmasını, madenleri işlemesini öğretmiştir. Ama Zeus, ölümlülerin günden güne artan yetenekleri ve güçleri nedeniyle onlara büyük öfke duymaya başlamıştır.

Neticede insanlarla Tanrılar bir şekilde yaşamaya devam etmiş. Ancak işler, bir boğanın kurban edilip, Tanrılarla insanlar arasında hakkaniyetle paylaştırılması gerektiğinde işler değişmiş. Prometheus hem insanları korumak hem de Zeus'u aldatmak istediği için, kemikleri bir yağ tabakasıyla kaplamış, eti ve bağırsakları da işkembeyle örtmüş. Yağın çekiciliğine kapılan Zeus, tanrılar için kötü payı seçip, insanlara eti ve bağırsakları bırakmış. Zeus bu seçiminden dolayı arkasından kendisine kahkahalarla gülen Prometheus tarafından aldatıldığını anlayınca baş kaldırdığı için Prometheus'a çok kızıp, onun balçıktan var ettiği ve sevip değer verdiği insanları cezalandırmış. Önce insanlar kolayca bulamasın diye bütün besinleri toprağa gömdürmüş. Sonra en önemli silah olan ateşini de onlardan saklamış.

İnsanın zayıflığına ve çıplaklığına üzülmesi sonucunda Prometheus, ağır bir suç olduğunu bile bile, bu ateşi insanlara götürmeye karar vermiş.

Olympos Dağları'ndan Hephaistos ve Athena'nın atölyesinden ateşini çalmış ve bunu dereotu sapının oyuğuna saklayarak insanlığa hediye etmiş. Zeus, insanlar arasında ateşin tekrar yandığını görünce Prometheus'a çok öfkelenmiş ve onu cezalandırmıştır.

Prometheus'un Hikayesi

Zeus, Prometheus'un ateşi çalmasından ötürü çok öfkelenmiş ve onu belki de Kafkaslara diyebileceğimiz kadar uzağa göndermiş. Prometheus'u burada bir kayaya zincirlemiş. Zeus, Prometheus'un karaciğerini yemesi için bir kartal göndermiş. Daha da kötüsü, Prometheus'un karaciğeri her gece yeniden büyümüş ve kartal her gün sürekli olarak Prometheus'a zulmetmek için geri gelmiş. İnsanın şansı bu ki; uzun yıllar sonra kahraman Herkül, kendi emeğinin kutlamasını yaptığı sırada, kartalı bir gün okuyla öldürmüş.

Zeus, insanlardan da intikam almak istiyormuş. Bunun için Hephaistos'a çamurdan ilk kadın olan Pandora'yı yaratmasını emretmiş ve Pandora vasıtasıyla insanlığın başına yaşamın tüm kötü şeylerini – yorgunluk, hastalık, savaş ve ölüm- getirerek insanlığı cezalandırmış. Böylelikle nihaî olarak insanlığı tanrılardan ayırmış.

Prometheus'un zulüme ve işkenceye karşın gösterdiği direnç, mitolojide son derece sevilen bir figüre dönüşmesini sağlamıştır. Üstelik meraklı ve hareketli kişiliğinin yanında, bilgi birikimi ve insanlığa sağladığı gelişim ve güçlerle hatırlanmıştır.