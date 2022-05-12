Protista Alemi Özellikleri - Protista Nedir, Hangi Canlılar Yer Alır?

Protistler; bilim dünyası tarafından ''alem'' olarak sınıflandırılmış olsa da, bu sınıfa ait canlılar tek soylu olmayıp kısmi soylu olan bir grubu temsil etmektedir. Eğitim hayatında ve Biyoloji dersi kapsamında bulunan bu aleme ait, protista nedir, hangi canlılar yer alır gibi soruların cevaplarını haberimizde inceledik...
Protista alemi canlıları, heterojen yani ayrışık olan bir canlı grubunu temsil etmektedir. Günümüzde yaklaşık olarak 60.000 kadar protista türü canlı ve bir bu kadar da nesli tükenmiş olan fosil türleri bulunmaktadır. Her canlı türünde olduğu gibi, protista alemi canlıları da yaşamsal açıdan farklılıklar göstermektedir. Protista alemi özellikleri örneklendirilecek olursa, şu şekildedir;
Protista alemi çok hücreli ve tek hücreli canlılardan oluşmaktadır ve bu canlıların tümü ökaryot hücrelidir. Bu sınıfa mensup canlılar bireysel ya da koloni halinde yaşamaktadırlar. Protista alemi canlıları; hayvanlar, mantarlar veya bitkiler aleminden tamamen farklı bir sınıf olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra protista alemi canlılarının bazıları fotosentez bazıları ise diğer canlı türleri ile etkileşime geçerek yaşayabilmektedir.
Diğer canlı sınıflandırmalarının içerisinde bulunmasalar da, benzerlikleri açısından bazı canlı türleri ile beraber benzetmelere maruz kalmış olan protista alemi canlılarının; alg türleri bitkilere, protozoa türleri hayvanlara, su mantarı ve cıvık mantarı türleri ise mantarlara benzetilmeleri bilim dünyası tarafından görülmektedir. Bu ayrışma durumu, filogenetik sınıflandırma olarak adlandırılmıştır.
Çoğunluğu mikroskobik olan protista alemi canlıları, diğer canlı sınıflandırmalarında olduğu gibi farklı özellikler taşımaktadır. Kısaca ökaryotik protistlerden oluşmakta olan protista alemi, diğer ökaryotlara nazaran daha kolay anlaşılabilmektedir. Protista alemi; Kök ayaklılar(Sarcodina), Kamçılılar(Flagellata), Sporlular(Sporozoa), Silliler(Ciliata veya Ciliophora), Cıvık Mantarlar ve Algler olarak altı grup altında incelenmektedir. Bu grupların tanımaları ise şu şekilde verilebilir;
Foraminifer'ler: Bu grupta bulunan canlılar tek hücreli yapıya sahip olmakla birlikte dış iskelet ya da kabuk içermektedir, ayrıca kabukları deliklidir. Delikli kabuklarında çubuğumsu ve dikensi yapılar bulunur. Yalancı ayaklarının özellikleri sebebiyle ''ışınlılar'' grubu içerisinde incelenmektedirler. Bu canlıların kabukları çürümeye dayanıklı olduğundan, günümüze kadar fosillerini saklayabilmişlerdir.
Euglena: Genellikle nemli ve sulu ortamlarda bulunmaktadırlar. Kamçıları sayesinde kolaylıkla yer değiştirebilirler ve hücre çeperleri bulunmamaktadır. Kendi besinlerini fotosentez ile üretebilen Euglenalar çok sayıda üremeleri halinde, bulundukları suyun rengini yeşile çevirebilmektedirler. Bitkilerdeki gibi 2 değil, kendi kloroplastları 3 zar ile çevrilidir.
Trypanosoma: Dalgalı özellikteki zar yapısına ve bir adet kamçıya sahip olan Trypanosoma'ların ''brucei gambiensis'' isimli türü, insanlara çeçe sinekleri aracılığı ile bulaşabilmektedir ve bu durumda insanlar uyku hastalığına yakalanabilmektedir. Uyku hastalığı, baş ağrısı, ateş ve eklem ağrısına sebep olmaktadır.
Leishmania: Tatarcık isimli sivrisinek türü vasıtasıyla insanlara bulaşan ''şark çıbanı'' hastalığına sebep olmaktadır. Bu hastalık en çok Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülmektedir.
Giardia: Tek hücreli kamçı yapısına sahip olan bu tür, iki adet faal çekirdeğe sahiptir. Hastalığa sebep olan çok sayıda türü barındıran bu sınıf, genellikle havuz ve içme sularında görülmektedir. Ayrıca evcil hayvanların dışkılarının bulaştığı toprak yoluyla da taşınabilmektedir.
Plasmodium: Bu tür, dişi sivrisinekte eşeyli, insanda ise eşeysiz üremektedir. Plasmodium, insanlarda görülen quartana sıtmasına sebep olmaktadır.
Paramesyum: Tatlı sularda yaşayan bu grup, terliksi hayvan ismiyle de bilinmektedir. Kontraktil kofulu 2 tanedir.
Stentor: Trompet veya huni görünümlü olan Stentor'lar tatlı sularda yaşamaktadır.
Bir Hücreli Algler: Bu sınıf, ototrof beslenir ve kloroplast taşımaktadırlar. Tek hücreli Algler, sularda ve nemli ortamlarda yaşamaktadırlar.
Çok Hücreli Algler: Fotosentez ile besin üretebilmeleri, klorofile sahip olmalarından kaynaklı olan çok hücreli algler, eşeyli ve eşeysiz üremektedirler.