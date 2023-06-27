Protistalar Prokaryot Mu? Protistalar Alemindeki Canlılar Ökaryot Mu, Tek Hücreli Mi?

Protistalar prokaryot mu sorusuna yanıt vermek için öncelikle bilinmesi gerekenlerden biri prokaryotların belli bir kümedeki türü ifade etmek için kullanılan bir organizma grubu olduğudur. Buna göre protistalar alemindeki canlılar ökaryot mu? Doğru kaynaklardan yapılmış olan araştırmalar sonucunda bu makalede protistalar prokaryot mu sorusuna herhangi bir soru işaretine yer vermeyecek şekilde yanıt getirdik.

Protistalar Prokaryot Mu?

Protistalar prokaryot mu konusunda bilgi sahibi olmak için öncelikle protistaların ne olduğuna ve yapılarına kısaca göz gezdirmek konuya başlamadan önce atılacak en doğru adımlardan biri olacaktır.

Prostistalar, tek hücreli organizmaların bulunduğu bir grup olarak bilinirler. Protistaların genel özelliklerinden bir tanesi bitki, hayvan ve mantarlar gibi diğer büyük grupların dışında bulunan organizmaları içermesidir.

Protistaların neredeyse tamamına yakını mikroskobik boyutlardadırlar. Bunun dışında kalan istisnai bir grup protista hem çok hücreli hem de gözle fark edilebilecek derecede hacimli olabilir. Bu tarz istisnai protistaların bulunduğu alanlar genellikle nemin fazla olduğu yerlerdir.

Denizler, karlı yerler, tatlı sular, nemli topraklar ve genel anlamda nemin yoğun olduğu yerlerde protistalar gözle görülür derecede büyük yapıda olabilirler.

Protistalar Alemindeki Canlılar Ökaryot Mu?

Protistalar yukarıda da söylendiği gibi tek hücreli organizmaları kapsayan bir gruptur. Kendi hücrelerinde çekirdek barındırırlar ve bazı yapısal özellikleriyle öne çıkan canlı gruplarını ifade eder. Bu bağlamda protistaların ökaryot olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçekliktir.

Protistalar yalnızca hücre zarı içerisinde bir çekirdek barındırmasıyla değil, aynı zamanda diğer ökaryot organizmalarda bulunan yapıları da barındırmasıyla tam bir ökaryot örnekleridir.

Bu ortak hücrelere örnek olarak mitokondri, endoplazmik retikulum ve golgi aygıtı gibi yapılar verilebilir. Bunlar, zarla çevrili organaller barındırdıkları için genel olarak bulunduğu yapıya ökaryot özellik kazandıran yapılardır.