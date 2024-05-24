Dijital çağın hızına ayak uydurmak için ödeme sistemleri de sürekli değişiyor ve gelişiyor. Kredi ve banka kartları, nakit kullanımının yerini alırken, bu kartlarla yapılan işlemlerde de bazı önlemler ve kontrol mekanizmaları devreye giriyor. Provizyon, bu kontrol mekanizmalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Provizyon ne demek, bekleyen provizyon ne anlama gelir, ne zaman hesaba geçer başlıkları da dikkat çekiyor.

Provizyon Ne Demek?

Provizyon, bir kredi veya banka kartı ile yapılan alışverişlerde, işlemin onaylanma aşamasında hesapta bloke edilen tutarı ifade eder. Bu tutar, işlem tamamlandıktan sonra kart sahibinin hesabından tahsil edilir ve satıcının hesabına aktarılır.

Provizyon işlemi, satıcının mağduriyet yaşamasını ve kart sahibinin dolandırıcılık yapmasını engellemek için kullanılır. İşlem sırasında bankalar, kartın geçerliliğini, kart sahibinin yeterli bakiyeye sahip olup olmadığını ve dolandırıcılık riski olup olmadığını kontrol eder. Bu kontroller tamamlanana kadar işlem onaylanmaz ve provizyondaki tutar bloke kalır.

Bekleyen Provizyon Ne Anlama Gelir?

Bekleyen provizyon, kart ile yapılan bir işlemin onay aşamasında olduğunu ve provizyon tutarının kart sahibinin hesabında bloke edildiğini gösterir. Bu durum, işlem tamamlanana kadar devam eder. İşlem onaylandığında provizyon tutarı kart sahibinin hesabından tahsil edilir ve satıcının hesabına aktarılır.

Bekleyen provizyonlar genellikle şu durumlarda oluşur:

Otel rezervasyonu

Araç kiralama

Online alışveriş

Yakıt istasyonlarında yapılan ödemeler

Ne Zaman Hesaba Geçer?

Bekleyen provizyonların hesaba geçme süresi, bankaya ve işleme göre değişiklik gösterebilir. Genellikle 24 saat içinde hesaba geçer. Bazı durumlarda bu süre 48 saate kadar uzayabilir.

Provizonun hesaba geçme süresini etkileyen faktörler şunlardır:

Bankanın işlem politikası

İşlem tutarı

İşlemin yapıldığı gün ve saat

Hafta sonu veya tatil günleri

Provizyon İptali Nasıl Yapılır?

Bazı durumlarda provizyon iptali gerekebilir. Örneğin, bir alışverişi iptal ettiğinizde veya oteli kullanmadığınızda provizyon iptali isteyebilirsiniz.

Provizyon iptali için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

İlgili bankanın müşteri hizmetlerini arayarak

Bankanın internet bankacılığı veya mobil bankacılık uygulaması üzerinden

İşlemi gerçekleştirdiğiniz POS cihazına tekrar giderek

Önemli Bilgiler:

Provizyon iptali işlemi her zaman mümkün olmayabilir.

Provizyon iptali işlemi için bankanız sizden işlem detaylarını (işlem numarası, tarih, tutar vb.) isteyebilir.

Bazı bankalar provizyon iptali işlemi için ücret talep edebilir.

Sonuç olarak, provizyon, kartlı ödemelerde güvenliği sağlamak için kullanılan bir sistemdir. Bekleyen provizyonlar, işlem onay aşamasında olduğunu gösterir ve genellikle 24 saat içinde hesaba geçer. Provizyon iptali işlemi için bankanızla iletişime geçebilirsiniz.