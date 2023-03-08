Provokatör Ne Demek? Provokatörlük Ne Anlama Gelir ve Kime Denir?

Provokatör ne demek sorusu için Türkçe sözlükten de yararlanabilirsiniz. TDK kaynaklarında da provokatör kime denir gibi merak edilen sorulara cevap bulabilirsiniz. Provokatörlük ne anlama gelir araştırması ile Türkçeyi çok daha güzel şekilde kullanabilirsiniz. Kelimenin anlamını öğrendiğinizde günlük konuşma dilinde de bu kelimeden istifade edebilirsiniz. Provokasyon ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Provokatör Ne Demek?

Provokatör kelimesi, günlük konuşma dilinde olduğu gibi yazışma ve sosyal medyada da yaygın şekilde kullanılır. Söz konusu kelime ile karşılaştığınızda, kelimenin anlamını merak edebilirsiniz. Provokasyon kelimesi yabancı kökenli bir sözcük olup kışkırtmak, yönlendirmek anlamına gelir. Olumsuz davranışlar sergileyen kişiler için bu ifade kullanılır.

Provokasyon Fransızca kökenli olan bir kelimedir. Günlük hayatta da sıklıkla kullanılan bu kelime, zaman içerisinde Türkçede de yerini almıştır. Kelimenin en bilinen anlamı "kışkırtıcı" demektir. İnsanları kışkırtmak söz konusu olduğunda da provokatörlük tabiri kullanılır. Kelimenin sıfat şeklinde kullanıldığı durumlar da vardır. bu kapsamda kullanılan kelime isse provokatördür. Provokatör "kışkırtmacı" demektir.

Provokatör Kime Denir?

İnsanları kışkırtan ve tahrik eden kişiler provokatör olarak adlandırılır. Provokatörlerin insanları harekete geçiren kişi olduğu kabul edilir. Genel anlamda toplumsal olayları kışkırtan kişiler için bu ifade kullanılır. Polisin ya da askerin olaylara müdahale etmesi esnasında provokatörlerin gözaltına alındığı gibi haberler de çeşitli medya kaynaklarında yer alır. Bunun yanında sosyal medya platformlarında da bu kelimenin kullanıldığı haberleri görebilirsiniz.