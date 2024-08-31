Prusya Neresi? Prusya Şu An Nerede ve Hangi Ülkede?

Avrupa'da yaklaşık iki yüz elli yıl boyunca hüküm sürmüş bir krallık olan Prusya, özellikle VIII. ve XIX. yüzyıllarda askeri ve siyasi bakımdan kıtanın en güçlü devletlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Günümüzde bu krallığın varlığından söz etmek mümkün değildir, fakat Osmanlı İmparatorluğuyla ilişkiler kuran Prusya Krallığı'nın bugün hangi ülkede toprakları bulunduğu söylenebilir. Ayrıca Prusya günümüzde hangi ülkede ve Prusya neresi sorularına da cevap verilebilir.

Prusya Neresidir?

Prusya, bugünkü Polonya ve Almanya topraklarında yer alan, tarihsel bir devlettir. Prusya Krallığı Lehistan yani Polonya ve Litvanya'nın kurduğu birlik ile Germenlerin birleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Krallık 1701 yılında resmi olarak kurulmuş ve XIX. yüzyılın sonlarına kadar Avrupa'nın siyasi sahnesinde önemli bir yer tutmuştur. Prusya özellikle askeri disiplini ve modernizasyonu ile tanınmış, bu yönüyle diğer Avrupa devletlerine örnek olmuştur. XVIII. yüzyılda Prusya, Avrupa'nın büyük güçlerinden biri haline gelmiş ve Almanya'nın siyasi birliğini oluşturmasında kritik bir rol oynamıştır.

Prusya Günümüzde Hangi Ülkede?

Sınırları Baltık Denizi'nden bugünkü Polonya'nın iç bölgelerine kadar uzanan Prusya Krallığı, denilince sadece bir Alman devleti olduğu düşünülür. Oysaki özellikle Kuzey Almanya'yı kapsayan Prusya, Baltık Denizi'nden Polonya'ya uzanan coğrafyada kurulan krallığa verilen isimdir. Dolayısıyla Prusya Krallığı günümüzde sadece Almanya'yı değil, Almanya ve Polonya sınırları içinde kalan toprakları kapsamaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Başkenti Berlin olan Prusya'nın doğu toprakları Sovyetler Birliği ve Polonya arasında paylaştırılmış, batı toprakları ise Almanya'nın bir parçası olmuştur. Bu nedenle Prusya'nın tarihi toprakları bugün Almanya, Polonya ve Rusya'nın bir parçası olarak varlığını sürdürmektedir. Bugün Prusya ismi resmi olarak tarihe karışmış olsa da bu bölgenin kültürel ve tarihi mirası halen yaşamaktadır.

Prusya'nın Tarihi

Prusya ilk olarak XIII. yüzyılda Töton Şövalyeleri tarafından fethedilen ve Hristiyanlaştırılan bir bölge olarak tarih sahnesine çıkmıştır. XVI. yüzyılda Brandenburg Elektörlüğü ile birleşerek, 1701 yılında Prusya Krallığı adını alan Prusya, XVIII. yüzyılda Büyük Friedrich döneminde zirveye ulaşmış ve krallık Avrupa'da büyük bir güç haline gelmiştir. Prusya'nın askeri gücü ve disiplin anlayışı, diğer Avrupa devletlerine örnek olmuş, hatta Osmanlı İmparatorluğu bile Prusya ile askeri iş birliğine gitmiştir. XIX. yüzyılda Otto von Bismarck'ın liderliğinde Almanya'nın siyasi birliğini tamamlayarak birleşmesini sağlayan Prusya, bu süreçte Avrupa'nın en güçlü devleti haline gelmiştir. Ama 1947 yılında Prusya resmi olarak feshedilmiş ve toprakları bölünmüştür.