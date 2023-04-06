Psikanalitik Kuram Nedir? Psikanalitik Kuram (Psikodinamik Yaklaşım) Özellikleri, Örnekleri ve Temsilcileri

Psikanalitik kuram nedir sorusu psikoloji alanıyla ilgilenen birçok insanın gündemindedir. Psikanalitik kuram (psikodinamik yaklaşım) özellikleri, örnekleri ve temsilcileri de aynı şekilde araştırılmaktadır. Güvenilir ve doğru cevaplara ulaşmak isteyen insanlar sıklıkla psikanalitik kuram nedir sorusunu sormaktadırlar. Psikanalitik kuram (psikodinamik yaklaşım) özellikleri, örnekleri ve temsilcileri de aynı şekilde araştırılmaktadır. Bu yazımızda sizler psikanalitik kuram hakkında merak edilenleri derledik.

Psikanalitik Kuram Nedir?

Psikanalitik kuram, Sigmund Freud tarafından geliştirilen ve daha sonra çeşitli psikologlar ve psikanalistler tarafından geliştirilen bir psikolojik yaklaşım ve tedavi yöntemidir. Psikanalitik kuram, insan davranışının ve deneyimlerinin büyük ölçüde bilinçaltındaki dürtüler ve çatışmalar tarafından yönlendirildiği fikrine dayanır. Freud, psikanalitik kuramı geliştirirken, insan davranışını açıklamak için üç temel yapı taşı olarak bilinç, bilinçaltı ve kişilik yapılarından bahsetmiştir. Freud'a göre, insan davranışı ve deneyimleri, bilinçaltındaki isteklerin, dürtülerin ve çatışmaların bilinçli düzeydeki düşüncelerimizi ve davranışlarımızı yönlendirdiği fikrine dayanır. Psikanalitik kuram aynı zamanda çocukluk döneminin önemini vurgular ve çocukluk yaşantıları ve deneyimlerinin, ilerideki yaşamda kişilik yapısını ve davranışları etkilediğini iddia eder. Psikanalitik tedavi, kişinin bilinçaltındaki dürtüleri ve çatışmaları keşfetmesine ve bunlarla başa çıkmasına yardımcı olmak için kullanılan bir terapi yöntemidir. Bu terapi yöntemi genellikle sıklıkla uzun süreli ve yoğun bir tedavi gerektirir.

Psikanalitik Kuram (Psikodinamik Yaklaşım) Özellikleri

Psikanalitik kuram veya psikodinamik yaklaşım, insan davranışının ve deneyimlerinin bilinçaltındaki dürtüler, istekler, çatışmalar ve savunma mekanizmaları tarafından yönlendirildiği fikrine dayanır. Bu yaklaşımın özellikleri şunlardır:

Bilinçaltı önemlidir: Psikanalitik kurama göre, insan davranışı ve deneyimleri bilinçaltındaki dürtüler ve istekler tarafından yönlendirilir. Bilinçaltı, kişinin farkında olmadığı veya bilinçli olarak engellemeye çalıştığı duygular, düşünceler ve anılar içerir.

Çocukluk deneyimleri etkilidir: Psikanalitik kurama göre, insanın çocukluk deneyimleri, ilerideki yaşamındaki kişilik yapısını ve davranışlarını etkiler. Özellikle, çocuklukta yaşanan travmalar veya olumsuz deneyimler, kişinin ilerideki yaşamında psikolojik sorunlara neden olabilir.

Savunma mekanizmaları kullanılır: Psikanalitik kurama göre, insanlar çatışmalar ve kaygılarla başa çıkmak için farklı savunma mekanizmaları kullanırlar. Bu savunma mekanizmaları, kişinin bilinçaltında istenmeyen duyguları ve düşünceleri engellemeye veya baskılamaya yardımcı olur.

Psikanalitik terapi: Psikanalitik kuram, psikanalitik terapi yöntemlerinin kullanılmasıyla birlikte uygulanır. Bu terapi, kişinin bilinçaltındaki dürtüleri, istekleri ve çatışmaları keşfetmesine ve bunlarla başa çıkmasına yardımcı olmak için kullanılır. Psikanalitik terapi, genellikle uzun vadeli bir terapi şeklidir ve yoğun bir çalışma gerektirir.

Freud'un teorilerine dayanır: Psikanalitik kuramın temelleri, Sigmund Freud tarafından geliştirilen teorilere dayanır. Freud, psikanalitik kuramın temellerini oluşturan iddiaları öne sürerek insan davranışının bilinçaltındaki dürtüler ve çatışmalar tarafından yönlendirildiğini öne sürmüştür.

Psikanalitik Kuram Örnekleri ve Temsilcileri

Psikanalitik kuramın örnekleri ve temsilcileri şöyledir:

Sigmund Freud: Psikanalitik kuramın öncüsü olarak bilinen Freud, insan davranışının bilinçaltındaki dürtüler ve istekler tarafından yönlendirildiğini öne sürmüştür. Freud, çocukluk dönemi deneyimlerinin kişilik yapısını şekillendirdiğini ve rüyaların insan zihninin bilinçaltı dürtülerini yansıttığını iddia etmiştir.

Carl Jung: Jung, psikanalitik kuramı geliştirirken Freud'un fikirlerinden ayrılmıştır. Jung, insan davranışının arketipik sembollerle şekillendiğini ve ruhsal sağlığın, bütünlüğün yeniden kazanılmasıyla mümkün olduğunu öne sürmüştür.

Erik Erikson: Erikson, Freud'un psikanalitik kuramını genişleterek kişilik gelişiminin bir yaşam boyu süreç olduğunu vurgulamıştır. Erikson, kişilik gelişiminin farklı aşamalarında çeşitli psikolojik krizlerin yaşandığını ve bu krizlerin başarıyla çözülmesinin sağlıklı kişilik gelişimi için önemli olduğunu öne sürmüştür.

Karen Horney: Horney, kişilik gelişiminin çevresel faktörlerden etkilendiğini öne sürerek Freud'un biyolojik determinizm anlayışına karşı çıkmıştır. Horney, insanların çevreleriyle olan ilişkilerinin kişilik gelişiminde belirleyici olduğunu ve sağlıklı bir kişiliğin öznel bir his olduğunu savunmuştur.

Jacques Lacan: Lacan, psikanalitik kuramı dil felsefesi ve semiyoloji gibi disiplinlerle birleştirerek yeniden yapılandırmaya çalışmıştır. Lacan, insan davranışının sembolik bir dünya tarafından şekillendirildiğini ve kişiliğin doğrudan gözlemlenemeyen bir yapı olduğunu öne sürmüştür.