Psikolog Doktor Mu? Klinik Psikolog Tıp Doktoru Mudur?

Psikoloji, içgüdüsel davranışları ve zihni inceleyen bilimdir. Psikolog da bir grubun ya da bireyin davranış ve hareketlerini inceler. Psikologlar danışanlarının zihinsel sağlığını, duygusal durumları incelemek için çeşitli yöntem ve teknikler kullanabilirler. Bir psikologla terapiye başlamadan önce merak edilen bir çok konu olabilir. İlk akla gelen psikologların doktor olup olmadığıdır. Bu sebeple de psikolog doktor mu ve klinik psikolog tıp doktoru mudur sorusuna sıklıkla cevap aranabilmektedir.

Psikolog Doktor Mu?

Psikologların doktor olup olmadığı merak edilen bir konudur. Psikologlar 4 yıllık psikoloji eğitiminden sonra psikolog unvanıyla mezun olurlar. Bu sebeple de psikologlar doktor değildir ve doktorlar gibi de ilaç yazma yetkileri bulunmamaktadır.

Klinik Psikolog Tıp Doktoru Mudur?

Klinik psikolog olabilmek için 4 yıllık psikoloji eğitiminin ardından klinik psikolog yüksek lisansının veya doktorasının yapılması gerekmektedir. Klinik psikologlar, psikoloji alanında akademik doktora (PhD) yapmış kişilerdir. Klinik psikologlar tıp fakültesi mezunu olmadıkları için doktor değillerdir.