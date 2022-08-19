Meslek kısaltmalarının özellikle isimlerin önüne unvanları rahatça yerleştirmek için ortaya çıkmış bir yeniliktir. Psikolog kelimesinin de kısaltması bu sebeple ortaya çıkmıştır. Günümüzde birçok meslek grubunun kendine ait terimsel olarak kısaltması bulunmaktadır. Peki psikologlar mesleki isimlerinin kısaltmasını nasıl kullanmaktadır? Yazımızda bizler de psikolog kısaltması nedir, psikolog kelimesinin kısaltması nasıl yazılır, sonuna nokta konulur mu gibi sorulardan yola çıkarak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Psikolog Kısaltması Nedir?

Psikologların almış olduğu unvanlara göre isimlerinin önlerine gelen kısaltma terimler de değişiklik göstermektedir. Ancak her psikoloğun önüne gelen onun bu işi yaptığını gösteren kısaltması "psk." kısaltmasıdır ve kısaltmanın sonuna nokta gelir. Psikoterapistler farklı meslek gruplarından gelebilmektedirler. Bu durum ülkemizde ve dünyanın geri kalanında bazı açılardan farklılaşsa da özellikle bazı meslek gruplarının psikoterapistlerin çok büyük bir çoğunluğunu oluşturduğunu bilmekteyiz. Bu meslek grupları, klinik psikologlar/psikologlar, psikiyatri uzmanları ve psikolojik danışmanlardır. Mesela kısaltma konusuna bir örnek daha vermek gerekirse; psikoloji alanında yüksek lisans derecesi almış bir psikolog psk. kısaltması önüne "uzm." kısaltmasını da alabilmektedir.

Psikolog Kısaltması Nasıl Yazılır

Psikolog kısaltması Türkçede "psk." şeklinde yazılmaktadır. Her Türkçe kısaltmanın sonunda da olduğu gibi de sonuna nokta gelir ve bu şekilde kullanılır. Eğer psikolog bireyin farklı unvanları da varsa bunlar da ona göre kısaltılır.