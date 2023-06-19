Psikolog ve Psikiyatrist Arasındaki Fark - Psikoloji İle Psikiyatri Arasındaki Fark Nedir?

Psikiyatri bilimi, psikiyatri uzmanları ve psikologlar tarafından incelenir. Psikolog ve psikiyatrist arasındaki fark nedir sorusu herkes tarafından merak edilmiştir ve bu iki kavram karıştırılmıştır. Psikoloji ile psikiyatri arasındaki fark nedir konusu için bilimsel kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Bu araştırmadan sonra psikoloğa mı psikiyatriste mi gitmeliyim kararını verebilirsiniz. Terapist ve psikolog farkı yazımızın devamında.

Psikolog ve Psikiyatrist Arasındaki Fark Nedir?

Psikiyatri bilimi, insan davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını inceleyen bilim dalıdır. İlaçlı tedavi yöntemi ile kişinin psikolojik sorunlarını gidermeye çalışan kişilere psikiyatr denir. Sorunları dinleyerek gerekli teşhis ve tedavi yöntemine başvuran kişiler ise psikolog olarak adlandırılır. Psikiyatri uzmanları ve psikologlar ruh ve sinir bilimi ile ilgilenirler. Psikiyatr ve psikolog arasındaki temel farklar aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

Psikiyatristler tıp fakültesi mezunlarıdır. Psikologlar ise 4 yıllık psikoloji lisans programından mezun olan kişilerdir.

Psikiyatristler ilaç yazma ve ilgili tedaviyi uygulama yetkisine sahiptir. Psikologlar ise ilaç yazamazlar.

Psikologlar, psikoterapi ile hastayı tedavi ederler. Psikiyatrlar ise ilaç ile tedavi yoluna giderler.

Psikoloğa Mı Psikiyatriste Mi Gitmeliyim?

Eğer ruhsal anlamda kendinizi iyi hissetmiyorsanız psikolog ya da psikiyatrist arasında seçim yapmaya zorlanabilirsiniz. Eğer sinirsel anlamda bir sorununuz olduğunu düşünüyorsanız psikiyatri uzmanına muayene olmanız gerekir. Ruhsal anlamda kendinizi iyi hissetmiyorsanız da psikoloğa gitmelisiniz. Tam olarak rahatsızlığınızı tanımlayamıyorsanız öncelikle psikiyatri uzmanına gitmeniz daha doğru olacaktır. Psikiyatri uzmanı, gerekli görmesi halinde sizi psikoloğa gönderecektir.