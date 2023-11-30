Psikoloji Sözleri - Ünlü Psikolog, Filozof ve Düşünürlerden Psikoloji ile İlgili Sözler

Psikoloji, zihinsel süreçlerin davranışlara olan etkisini ortaya koyar. Duygu ve düşünceleri derinlemesine anlamayı sağlar. Bunu yaparken çoğunlukla terapötik iletişimden yararlanır. Psikolojide farklı birçok yaklaşım bulunur ve çok sayıda alt dal vardır. İçinde biraz da felsefe barındıran psikoloji sözleri, davranışların nedenini kısaca anlatır. Ünlü psikolog, filozof ve düşünürlerden psikoloji ile ilgili sözler ise oldukça aydınlatıcıdır.

Psikoloji Sözleri

İnsanın bilişsel süreçlerini inceleyen bir uzmanlık alanı olan psikoloji bilimi, davranışların nedenini kavramayı amaçlar. Bilinçli ve bilinçsiz meydana gelen olayları, tutumları, duygu ve düşünceleri inceler. Bu bakımdan çok kapsamlı bir alandır ve çalışmalarında nörobilimden faydalanır. Sadece zihinsel süreçler değil, beynin biyolojik yapısı da psikolojinin ilgi alanına girer.

Çünkü beyinde oluşan bazı deformasyonlar, akıl hastalıklarını tetikleyebilir veya davranışları direkt olarak etkileyebilir. Psikoloji, davranışların nedenlerini ve nasıl gelişebileceklerini saptamak için deneysel ve korelasyonel yöntemlerden faydalanır. Sosyal bilimler kapsamındadır ve bu alandaki uzmanlara psikolog veya psikiyatrist adı verilir. Ünlü psikologlar tarafından söylenmiş olan ve ruh ve davranışlar hakkında düşünmeye iten anlamlı sözlerden bazıları arasında ise şunlar bulunur:

"İnsanlar, kendilerine inanabilecekleri bir şeyler yapmak isterler." - Abraham Maslow

"Zihin, en güçlü silahınızdır." - Albert Einstein

"Düşünceleriniz, gerçekliğinizi yaratır." - Napoleon Hill

"İnsanlar, duygularının esiri olmak yerine, duygularını kontrol etmeyi öğrenmeli." - Daniel Goleman

"Düşüncelerimiz, hayatımızı biçimlendirir." - William James

"Akıl, kendini bilmekle başlıyor." - Socrates

"Zihinsel sağlık, hayatın en büyük zenginliğidir." - Buddha

"Başkalarının ne düşündüğünden daha önemli olan şey, aslında senin ne düşündüğündür." - Ralph Waldo Emerson

"Başkalarına iyilik yapmanın en güzel yolu, onlara kendilerini değerli hissettirmektir." - Carl Rogers

"Duygusal zeka, hayatımızın her alanında başarımızı etkiliyor." - Travis Bradberry

"Kendimizi sevmeden, başkalarını da sevemeyiz." - John Templeton

"Değişim, kendimizde başlar ve daha iyi bir dünya için küçük adımlar atarak büyük farklılıklar yaratırız." - Margaret Mead

"Hepimizin birbirimize öğreteceği şeyler var ve hepimiz birbirimizden öğrenebiliriz." - Gloria Steinem

"Yaşamın en büyük zenginliklerinden biri, diğer insanlarla bağlantı kurmaktır." - Carl Jung

"Zihin, kendisine inandığı şeyi gerçeğe dönüştürür." - Claude M. Bristol

"Hayatınızda neyi değiştirmek istiyorsanız, önce kendinizi değiştirmelisiniz." - Wayne Dyer

"Hayatta yapabileceğimiz en büyük hata, sürekli kaygılanmak ve korkmaktır." - Dale Carnegie

"Gerçek bir lider, insanların en iyi haline gelmelerine yardım eder." - John C. Maxwell

"Mutlu olmak istiyorsanız, öncelikle kendinize saygı duymanız gerekiyor." - Eleanor Roosevelt