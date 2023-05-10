“Psikososyal Destek Projesi” ile devlet okullarının yanında

Psikososyal Destek Projesi'nin ilk ayağı Haspolat İlkokulu'nda 5 hafta süren bir programla gerçekleştirildi. Proje kapsamında özellikle depremzede öğrencilere psikososyal destek sağlamak amaçlanırken, birçok öğrenci de programdan yararlandı. Haspolat İlkokulu'nda toplam 270 öğrencinin dahil olduğu proje ile resim çizimi, oyun tekniği, masal okuma, dil çalışması gibi etkinlikler düzenlendi.

Aynı zamanda sanatsal etkinlikler, spor şölenleri ve 23 Nisan kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere de proje kapsamında destek verilerek öğrencilerin uyum içinde sosyalleşerek eğlenmesi amaçlandı. Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler nitelikli eğitim, eşitsizliklerin azaltılması ve ortaklıklar gibi sürdürülebilir kalkınma amaçları ile de uyumlu bir şekilde planlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şebnem Güldal Kan, "Devlet okullarımızda eğitim gören öğrencilere, psikososyal destek vermek üzere başlattığımız projenin ilk ayağını Haspolat İlkokulu'nda yaklaşık 270 öğrencinin katılımı ile tamamladık. Oldukça olumlu sonuçlar aldığımız bu projeyi, talep gelmesi halinde diğer devlet okullarımızda da hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.