Psödomaki Nedir? Psödomaki Hangi Bölgede Görülür, Neyin Tahribi Sonucu Oluşur?

Coğrafya, Dünya'yı ve üzerindeki yaşamı inceleyen bir bilim dalıdır. Coğrafya, yerkürenin şeklini, yapısını, iklimini, bitki örtüsünü, nüfusunu ve ekonomisini, insan ve çevre arasındaki etkileşimi inceler. Coğrafya dallarından biri olan biyocoğrafya dalının inceleme alanları içerisinde bulunan bitki örtüsü alanında psödomaki bitki örtüsü konusu da olduğundan psödomaki nedir, hangi bölgede görülür, neyin tahribi sonucu oluşur gibi konular coğrayacılar için büyük önem arz eder.

Psödomaki Nedir?

Coğrafya çok önemli bir bilim dalıdır. Coğrafya, Dünya'yı ve üzerindeki yaşamı daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Coğrafya bilgisi, insan ve çevre arasındaki etkileşimi daha iyi yönetmemize yardımcı olur.

Psödomaki, yalancı maki olarak da bilinen, nemli ormanların tahrip olması sonucu oluşan maki benzeri bitki topluluklarına verilen isimdir. Makiden farklı olarak, psödomaki içerisinde hem maki türleri hem de nemli orman türleri bulunur. Psödomakilerin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Psödomakilerde hem maki türleri hem de nemli orman türleri bulunur.

Maki türlerine örnek olarak funda, kocayemiş, sandal, kermez meşesi, delice, akçakesme, laden, defne, erguvan, menengiç ve katran ardıcı gösterilebilir.

Nemli orman türlerine örnek olarak kızılcık, geyik dikeni, fındık, dişbudak, kurtbağrı, muşmula, böğürtlen, yabani erik, yabani elma ve üvez gösterilebilir.

Psödomakiler, makilere göre daha nemli ve gölgeli ortamlarda bulunur.

Psödomakiler, biyolojik çeşitlilik açısından makilere göre daha zengindir.

Psödomaki Hangi Bölgede Görülür, Neyin Tahribi Sonucu Oluşur?

Psödomaki, Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde, makilerin tahrip olduğu yerlerde görülür. Bu tahribat insan faaliyetleri (orman yangınları, ağaç kesimi, tarım arazisi açma) veya doğal afetler (sel, heyelan) sonucu gerçekleşebilir. Orman tahrip olduktan sonra, açıkta kalan alanda hem maki türleri hem de nemli orman türleri filizlenmeye başlar. Zamanla bu türler bir arada karmaşık bir bitki topluluğu oluşturur.

Türkiye'de Karadeniz Bölgesi'nin doğu kısmı, Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'nin kuzeyinde psödomaki yayılışı gözlemlenir.

Psödomakiler, erozyonu önleme, su havzalarını koruma ve biyolojik çeşitliliği barındırma açısından önemlidir. Ayrıca psödomakiler, insanlar için de çeşitli faydalar sağlar. Psödomaki içerisinde bulunan bazı bitkiler tıbbi ve aromatik açıdan önemlidir.