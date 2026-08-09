Puan değil başarı sıranızı esas alın

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih maratonunda sona gelindi. Üniversite adayları, tercih işlemlerini yarın gece yarısına kadar tamamlayacak. Son günlerde yaşanan telaşın hataları artırdığına dikkat çeken uzmanlar, üniversite tercihinin yalnızca yerleştirme işlemi değil, kariyer yolculuğunu şekillendiren önemli bir karar olduğunu belirtiyor.

TERCİHLERDE DİKKAT EDİLECEKLER

SABAH'a konuşan Final Eğitim Kurumları Eğitim Direktörü Gökçe Karabulut, "Adaylar tercih listesini hazırlarken kısa vadeli puan hesaplarından çok uzun vadeli hedeflerini düşünmeli. Doğru tercih, öğrencinin ilgi alanı, yetenekleri ve geleceğin ihtiyaçlarının birlikte değerlendirilmesiyle yapılabilir" dedi. Karabulut adaylara şu uyarıları yaptı:

Tercih listesini göndermeden önce son bir kontrol yapın.

Puanınızı değil başarı sıranızı esas alın.

Tercihlerinizi istek sıranıza göre dizin.

Listenizi hayal, gerçekçi ve güvenli tercihler arasında dengeleyin.

İstemediğiniz hiçbir bölümü sırf puanınız yetiyor diye yazmayın.

YÖK Atlas'tan son yılların başarı sıralamalarını inceleyin.

Tercihlerinizi son dakikaya bırakmayın.

Başvurunuzu onayladıktan sonra tercih belgenizi mutlaka kaydedin.

LİSTE NASIL OLUŞTURULMALI?

Tercih listesi hazırlanırken 24 tercih hakkının tamamı aynı risk grubunda kullanmamalı, üç bölümden oluşturulmalı. Listenin yaklaşık yüzde 20'si, "vizyon ve keşke" olarak nitelendirilen hayal tercihlerinden oluşabilir. Bu grupta adayın başarı sıralamasının yüzde 15-20 üzerinde kalan, ulaşmayı hedeflediği ancak gelme ihtimali daha düşük programlar yer alabilir. Listenin ana omurgasını ise yaklaşık yüzde 60 oranında gerçekçi tercihler oluşturmalı. Adayın başarı sıralamasıyla doğrudan örtüşen ve yerleşme ihtimalinin en yüksek olduğu programlar bu bölümde sıralanmalı. Kalan yüzde 20'lik bölüm ise "güvenlik ağı" olarak değerlendirilmeli. Burada adayın başarı sıralamasının yüzde 20-30 altında kalan, açıkta kalma riskini azaltacak programlara yer verilmeli.