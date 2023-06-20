3 Milyon 527 binden fazla adayın başvurduğu 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) artık 150 ve 180 baraj kuralı uygulanmıyor. Peki puanlar nasıl hesaplanacak? Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanlarının hesaplanabilmesi için öncelikle Temel Matematik veya Türkçe testlerinden birinde 0.5 ham puan alması gerekiyor. Yani iki testten birinde yarım net çıkarması yeterli. Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ise puanların hesaplanabilmesi için de ilgili puan türünü oluşturan iki testten birinde 0.5 ham puan almak gerek. Başarı sırası hariç programlar dışında lisans programlarını tercih etmek için de baraj yok.Testlerinstandart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecek:Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak. Yani 4 yanlış 1 doğruyu götürecek.Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak.Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.