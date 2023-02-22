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Giriş Tarihi: 22.2.2023 11:15 Son Güncelleme: 22.2.2023 11:15

Puar Nedir? Laboratuvarda Puar Ne İçin Kullanılır ve Ne İşe Yarar?

Puar nedir diyenler için bu aracı, kısaca bir pipet pompası olarak tanımlamak mümkündür. Laboratuvarlarda varlığına çokça ihtiyaç duyulan puar ne işe yarar diye merak edenler olabilir. Kimya dersi uygulamaları esnasında bu araç ile tanışan öğrenciler, puar ne için kullanılır sorusuna yanıt arar. Bir diğer merak edilen nokta ise puar nasıl kullanılır sorusudur. Peki puar neye yarar?

Puar Nedir? Laboratuvarda Puar Ne İçin Kullanılır ve Ne İşe Yarar?

Fransızcadan dilimize geçmiş bir terim olan puar nedir diye merak edenler olabilir. Puar ne işe yarar diye soranların, bunun sıvı çekmeyi sağlayan bir alet olduğunu bilmesi gerekir. Son derece işlevsel bir pompa olan puar ne için kullanılır diyenler, valfler sayesinde cam laboratuvar şişelerindeki sıvıyı kademeli bir şekilde çekmeyi sağlar. Yeni öğrenenlerin kafasını kurcalayan bir diğer husus ise puar nasıl kullanılır sorusudur.

Puar Nedir ve Ne İşe Yarar?

Küçük bir hava pompası olan puar, kimyasal sıvıların çekilmesi görevini üstlenen bir araçtır. Fransızca "poire" (armut) kelimesinden dilimize geçiş yapmış olan puar, şeklinden ötürü bu ismi almıştır. Genel özelliklerine bakıldığında, kauçuktan üretildiği, her çeşit pipet ile uyumlu olduğu ve valflere sahip olduğu görülür. Tek elle rahatlıkla kullanılabilen üç yollu puarda, adından anlaşılacağı üzere üç valfin olduğu görülür. Pozitif ve negatif basınç uygulamayı sağlar. Tehlike arz eden sıvıların pipetle kolayca çekilmesine yardımcı olur. Üç yollu puarlar iki vanadan oluşur, bunlar emme ve boşaltma kısmıdır. Otomatik vanası sayesinde vakum oluşturulur. Puarın içindeki havayı boşaltmayı sağlayan bir kısım yoktur. İçini temizlemek için otomatik vananın çıkarılması gerekir. Aşağıda ise bazı puar çeşitleri verilmiştir. Bunlar şu şekildedir:

Üç yollu puar

Tek yollu puar

Tek yollu oval puar

Büret için puar

Makro pipet kontrolörü

Pastör pipet puarı

Plastik pipet pompası

Puar Nasıl Kullanılır?

Farklı renklerde üretilen puarların birkaç çeşidi bulunsa da boyutları aşağı yukarı aynıdır. Nasıl kullanılacağını öğrenmek isteyenler için bu oldukça basit uygulamadır.

E valfine basılı tutularak sıvı seviyeli olarak çekilir.

S valfi sıvının çekilme hızını kontrol etmeyi sağlar.

A valfine bir süre basıldığında gövde içinde yer alan tüm hava dışarıya verilir.

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Puar Nedir? Laboratuvarda Puar Ne İçin Kullanılır ve Ne İşe Yarar?
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