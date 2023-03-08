Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Pürüzlü Pürüzsüz Maddeler Konu Anlatımı – Pürüzlü ve Pürüzsüz Maddeler Nelerdir, Örnekleri Neler?
Giriş Tarihi: 8.3.2023 10:54 Son Güncelleme: 8.3.2023 10:55

Pürüzlü Pürüzsüz Maddeler Konu Anlatımı – Pürüzlü ve Pürüzsüz Maddeler Nelerdir, Örnekleri Neler?

Boşlukta yer kaplayan ve ağırlığı olan her şey maddedir. Maddeler üç ana grupta incelenir. Bunlar katı, sıvı ve gaz maddelerdir. Katı maddeler pürüzlü veya pürüzsüz olabilir. Pürüzlü pürüzsüz maddeler konu anlatımı, ilk olarak ilkokul seviyelerinde fen bilimleri dersinde görülür. Pürüzsüz maddeler nelerdir, dediğimizde çevremizdeki birçok katı madde aklımıza gelir. Pürüzsüz Maddeler hangileri, sorusunu girintisi, çıkıntısı olmayan düz maddeleri örnek vererek yanıtlayabiliriz.

Pürüzlü Pürüzsüz Maddeler Konu Anlatımı – Pürüzlü ve Pürüzsüz Maddeler Nelerdir, Örnekleri Neler?

Duyularla algılanabilen, ağırlığı olan, yer kaplayan nesnelere madde denir. Maddeler katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç ana grupta incelenir. Katı maddelerin pürüzlü veya pürüzsüz olması büyük önem taşır. Pürüzlü pürüzsüz maddeler konu anlatımı, fen bilimlerinde maddeyi niteleyen özellikler olarak görülür. Pürüzsüz maddeler nelerdir, sorusunu günlük hayatta karşılaştığımız maddelerin yüzeyine bakarak yanıtlarız. Pürüzsüz Maddeler hangileri, dediğimizde ayna yanıtı aklımıza gelir.

Pürüzlü Pürüzsüz Maddeler Konu Anlatımı

Madde, uzayda yer kaplayan hacmi ve kütlesi olan tanecikli yapılara denir. Beş duyu organımızla algılayabildiğimiz ve eylemsizliği olan canlı ve cansız varlıklara denir. Maddenin en küçük yapı birimi atomlardır. Atomlar birleşerek maddeleri meydana getirir. Maddenin hâli bir maddenin faz durumunu tanımlar. Maddenin üç klasik hâli, katı, sıvı ve gaz halidir. Maddenin katı halinde maddeyi niteleyen özellikler vardır. Bu özellikler pürüzlü madde ve pürüzsüz madde olmasıdır.

Pürüzlü maddenin üzerinde girinti çıkıntılar vardır. Kimi zaman gözümüz ile görsek de kimi zaman dokunmamız gerekir. Dokunduğumuzda girinti ve çıkıntıyı hissediyorsak madde pürüzlü maddedir. Pürüzlü maddeler dokunulduğu zaman hareketin zor olduğu maddelerdir. Pürüzsüz madde ise dokunduğumuzda girinti ve çıkıntıyı hissetmediğimiz yani girinti ve çıkıntısı olmayan maddelerdir. Pürüzsüz maddeler dokunulduğunda kayma hissi yaşatırlar.

Pürüzlü ve Pürüzsüz Maddeler Nelerdir, Örnekleri Neler?

Pürüzlü ve pürüzsüz maddeler bazen hayatımızı kolaylaştırmak için özellikle yapılır. Pürüzlü Maddelere örnek olarak şu maddeler verilebilir:

  • Zımpara kâğıdı
  • Halı
  • Çakıllı yol
  • Ayakkabı tabanı
  • Sünger
  • Toprak yol
  • Pamuk
  • Rende
  • Kumaş koltuk
  • Ekmek yüzeyi
  • Ağaç kabuğu
  • Araba lastiği
  • Kazak
  • Barfiks tutma yeri

Pürüzsüz maddelere örnek olarak şu maddeler verilebilir:

  • Pencere camı
  • Fayans
  • Kitap kapağı
  • Araba kaportası
  • Cilalı tahta
  • Mobilya yüzeyi
  • Ayna
  • Televizyon ekranı
  • Laminant parke
  • Tabak
  • Parlatılmış mermer
  • Parlatılmış granit
  • Bilgisayar ekranı

ARKADAŞINA GÖNDER
Pürüzlü Pürüzsüz Maddeler Konu Anlatımı – Pürüzlü ve Pürüzsüz Maddeler Nelerdir, Örnekleri Neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA