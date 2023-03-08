Pürüzlü Pürüzsüz Maddeler Konu Anlatımı – Pürüzlü ve Pürüzsüz Maddeler Nelerdir, Örnekleri Neler?

Duyularla algılanabilen, ağırlığı olan, yer kaplayan nesnelere madde denir. Maddeler katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç ana grupta incelenir. Katı maddelerin pürüzlü veya pürüzsüz olması büyük önem taşır. Pürüzlü pürüzsüz maddeler konu anlatımı, fen bilimlerinde maddeyi niteleyen özellikler olarak görülür. Pürüzsüz maddeler nelerdir, sorusunu günlük hayatta karşılaştığımız maddelerin yüzeyine bakarak yanıtlarız. Pürüzsüz Maddeler hangileri, dediğimizde ayna yanıtı aklımıza gelir.

Pürüzlü Pürüzsüz Maddeler Konu Anlatımı

Madde, uzayda yer kaplayan hacmi ve kütlesi olan tanecikli yapılara denir. Beş duyu organımızla algılayabildiğimiz ve eylemsizliği olan canlı ve cansız varlıklara denir. Maddenin en küçük yapı birimi atomlardır. Atomlar birleşerek maddeleri meydana getirir. Maddenin hâli bir maddenin faz durumunu tanımlar. Maddenin üç klasik hâli, katı, sıvı ve gaz halidir. Maddenin katı halinde maddeyi niteleyen özellikler vardır. Bu özellikler pürüzlü madde ve pürüzsüz madde olmasıdır.

Pürüzlü maddenin üzerinde girinti çıkıntılar vardır. Kimi zaman gözümüz ile görsek de kimi zaman dokunmamız gerekir. Dokunduğumuzda girinti ve çıkıntıyı hissediyorsak madde pürüzlü maddedir. Pürüzlü maddeler dokunulduğu zaman hareketin zor olduğu maddelerdir. Pürüzsüz madde ise dokunduğumuzda girinti ve çıkıntıyı hissetmediğimiz yani girinti ve çıkıntısı olmayan maddelerdir. Pürüzsüz maddeler dokunulduğunda kayma hissi yaşatırlar.

Pürüzlü ve Pürüzsüz Maddeler Nelerdir, Örnekleri Neler?

Pürüzlü ve pürüzsüz maddeler bazen hayatımızı kolaylaştırmak için özellikle yapılır. Pürüzlü Maddelere örnek olarak şu maddeler verilebilir:

Zımpara kâğıdı

Halı

Çakıllı yol

Ayakkabı tabanı

Sünger

Toprak yol

Pamuk

Rende

Kumaş koltuk

Ekmek yüzeyi

Ağaç kabuğu

Araba lastiği

Kazak

Barfiks tutma yeri

Pürüzsüz maddelere örnek olarak şu maddeler verilebilir: