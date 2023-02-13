Pusat Ne Demek? Pusat Kelimesinin Anlamı ve Kökeni Nedir?

Pusat ne demek araştırması için öncelikle küçük bir sözlük araştırması yapabilirsiniz. Bu araştırmayı yaparken de TDK kaynaklarından istifade etmeniz daha doğru olacaktır. Osmanlıda pusat ne anlama gelir sorusunu da bu eksende araştırabilirsiniz. İnternet araştırması ile merak ettiklerinizi öğrenmek çok daha pratik olacaktır. Pusat kelimesinin kökeni nedir gibi ilgi uyandıran soruların cevapları yazımızın devamında.

Pusat Ne Demek?

Pusat, günümüzde erkek çocuklarına verilen güzel bir isimdir. Bu kelime Osmanlı döneminde yaygın olarak kullanılırdı. Günümüzde ise erkek ismi haricinde kullanıldığını nadiren görürsünüz. Pusat Osmanlıcada silah anlamına gelir. Mecaz anlamlı olarak da bu kelimenin kullanıldığına şahit olunabilir. Bu kapsamda pusat güç, kudret anlamına da gelir. Orta oyunlarındaki terim anlamı itibariyle de elbise demektir. Aynı zamanda elbiselik bir kumaş türü olan pusat, ucuz olduğu tercih edilir ve bu kumaştan elbiseler dikilirdi.

Orta oyunlarında birçok oyuncu görev alırdı. Bu oyuncuların özel bir kostüm odası da vardı. Bu kostüm odası pusat odası olarak anılırdı. Bazı kaynaklarda bu oda sandık odası olarak da ifade edilmiştir.

Osmanlıda Pusat Ne Anlama Gelir?

Pusat, Osmanlı döneminde silah ve zırh türlerine verilen ortak bir isimdir. Örneğin tüfek, ok, yay, top gibi silahların tamamı pusat olarak anılırdı. 17. YY'a gelindiğinde ise tadilat maksatlı kullanılan araç-gereçlere de pusat denmeye başlanmıştır. O dönemde yaygın olarak kullanılan bu kelime günümüzde erkek ismi haricinde nadiren kullanılır.