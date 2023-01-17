Puşkin Kimdir? Aleksandr Puşkin Eserleri, Sözleri ve Şiirleri

Rus edebiyatında önemli bir yere sahip olan yazar ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri de Puşkin kimdir ya da Puşkin hayatı nasıldır şeklinde aranmaktadır. Eğer siz de Aleksandr Puşkin hangi akımın temsilcisi ya da Puşkin eserleri ve kitapları nelerdir diye merak ediyorsanız bu yazımız tam sizin merak ettiğiniz konular ile ilgili hazırlanmıştır. Puşkin sözleri ve şiirleri ile ilgili herkes tarafından merak edilenler ve en çok okunan Puşkin eserleri ve kitapları için yazımıza birlikte bakalım.

Puşkin Kimdir?

Asıl adı Aleksandr Sergeyeviç Puşkin olan Rus edebiyatının ünlü şair ve yazarlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendi döneminde ve daha sonra en büyük Rus şairi olarak görülmektedir.

Puşkin Hayatı

26 Mayıs 1799 yılında Moskova'da dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası soylu ailelerden gelen soylu insanlardır. Küçük yaşlardan itibaren öğrenmeye çok meraklı olan Puşkin henüz 8 yaşındayken Fransızcası ana dili gibi konuşmaya başlamıştır. Döneminde hem genç yaşta yazdığı eserleri hem de ilerleyen yıllarında yazdığı eserleri ile Rus edebiyatının önemli şair ve yazarı olarak bilinmektedir. Hem aktif olarak yazdığı yıllarda hem de diğer kuşaklara birçok eser bırakmıştır. 10 Şubat 1837 yılında henüz 38 yaşındayken bir düelloda aldığı yara dolayısıyla hayatını kaybetmiştir.

Aleksandr Puşkin Hangi Akımın Temsilcisi?

Klasik batı edebiyatı olarak adlandırılan edebiyat türü ile Rus halk ruhunu Rus edebiyatına sentezleyerek uyarlamış ve "gerçekçilik akımı" öncü isimlerinden biri olmuştur.

Puşkin Eserleri ve Kitapları

Aleksandr Sergeyeviç Puşkin'in en çok karşımıza çıkan ve herkes tarafından bilinen eserlerini sizler için liste halinde hazırladık;

Yüzbaşının Kızı (1835)

Poltava (1829)

Çar Saltan Masalı (1831)

Boris Godunov (1825)

Yevgeniy Onegin (1825-1832)

Yemelyan Pugachev İsyanının Tarihi (1834)

Puşkin Sözleri ve Şiirleri

Puşkin'in öne çıkan sözleri ve şiirlerini sizler için hazırladık;