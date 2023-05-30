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Giriş Tarihi: 30.5.2023 09:24 Son Güncelleme: 30.5.2023 09:24

Pusulanın Renkli Ucu Nereyi Gösterir? Pusulaların Kırmızı Renkli Ucu Hangi Yönü Gösterir?

Pusula, yön tayini yapmanızı sağlayan ürünlerin başında gelir. Pusulanın renkli ucu nereyi gösterir sorusu da pusulayı kullanmak isteyen herkesin merak ettiği bir konudur. Pusulanın renkli ucu hangi yönü gösterir incelemesi için pusulanın kendisini kullanmayı da düşünebilirsiniz. Pratik ile de bu rengin hangi yönü gösterdiğini anlayabilirsiniz. Pusulaların renkli ucu hangi yönü gösterir sorusunu sizler için araştırdık ve konuyu yazımızda derledik.

Pusulanın Renkli Ucu Nereyi Gösterir? Pusulaların Kırmızı Renkli Ucu Hangi Yönü Gösterir?

Pusulanın renkli ucu nereyi gösterir sorusunu araştırırken yön bulma kaynaklarından yararlanabilirsiniz. Pusulanın renkli ucu hangi yönü gösterir sorusuna cevap bulmak esasında son derece pratiktir. Pusulanın renkli ucunun hangi yönü gösterdiği bilinerek pusulanın kullanımı çok daha kolay ve pratiktir. Pusulaların renkli ucu hangi yönü gösterir sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamında.

Pusulanın Renkli Ucu Nereyi Gösterir?

Pusulalarda 4 farklı yönü gösteren ok işaretleri vardır. Pusulada W simgesi İngilizce West (batı), East (doğu), South (güney) ve genellikle kırmızı renkle gösterilen bir ok bulunur. Söz konusu kırmızı ok kuzey yarım kürede kuzeyi gösterir. Ülkemiz kuzey yarım kürede yer aldığı için Türkiye'de de pusulaların kırmızı oku kuzeydir. Pusulanın kırmızı oku ile gösterge çubuğunu üst üste getirdiğinizde pusula kuzeye dönmüş olur. Diğer yönleri ise pusuladaki kısaltma harflerinden anlayabilirsiniz.

Pusulaların Renkli Ucu Hangi Yönü Gösterir?

Pusulanın hangi yönü gösterdiğini anlamak için pusula üzerindeki ok ve gösterge harflerini takip etmeniz gerekir. Söz konusu aletler, dünyanın merkezindeki manyetik akıma göre yönlenir. Kuzey yarım kürede bulunan ülkelerde pusulanın renkli ucu kuzeyi gösterir.

Pusula, dünyanın her yerinde yön bulmaya yarayan basit araçlardır. Söz konusu araçlar ile yönünüzü kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Yön bulma işlemi için de öncelikle pusulanın üzerindeki renkli ucun hangi tarafa baktığını görmeniz gerekir. Bu sayede pratik şekilde yön bulmanız mümkündür.

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Pusulanın Renkli Ucu Nereyi Gösterir? Pusulaların Kırmızı Renkli Ucu Hangi Yönü Gösterir?
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