Pusulayı Kim İcat Etti Ve Kim Buldu? Pusula Ne Zaman, Kim Tarafından Ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Bulunduğunuz yerde sizlere yön bilgisini veren en önemli araçlardan birisi pusuladır. Günümüzde pusula birçok farklı alanda kullanılan araçlardır. Ancak tarihsel gelişimi oldukça uzundur. Pusula ne zaman, kim tarafından ve kaç yılında icat edildi sorularının yanıtlarını yazımızdan bulabilirsiniz.

Pusulayı Kim İcat Etti?

Pusula yön bulma ve konum belirleme gibi konularda son derece önemli bir işleve sahiptir. Bu pusulanın icadından önce yön bulabilmek için farklı yöntemlerden yararlanılıyordu. Ağaçlarda oluşan yosunlar ya da yıldızlara bakarak yön belirlenebiliyordu.

Ancak pusula icat edilmesi ile birlikte yön belirlemek daha kolay hale geldi. Pusulayı tarihte ilk defa Çinliler icat etmiştir. M.S 1. yy.'da Güney Valisi olarak bilinen Sīnán isminde birisi tarafından icat edildiği biliniyor.

Pusula Nasıl İcat Edildi?

Geçmiş dönemlerden bu yana kullanımı devam eden pusulalar ilk olarak maden aramak ya da binalar için uygun yer aramak için icat edilmiştir. Daha sonraları ise pusulanın kullanım amacı değişmiştir. Sony Hanedanlığı döneminde pusula yön bulma aracı olarak kullanılmıştır.

Osmanlıda Pusulayı Kim Buldu?

Osmanlı Döneminde pusula için birçok çalışma yapılmıştır. Kelvin yeni nesil birçok pusula geliştirmiştir. Bunların da patentini alarak üretime sunmuştur. Binbaşı İsmail Rahmi de bu talimatnameleri Osmanlıcaya çevirerek denizcilerin hizmetlerine bırakmıştır. Ancak yeni nesil pusula öncesinde de pusula kullanımı bilinmektedir.

Pusula Ne Zaman, Kim Tarafından ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Pusula ilk olarak M.Ö 2 ile M.Ö 1 yy dönemlerinde icat edilmiştir. Çinliler tarafından ilk olarak manyetik pusula ise M.Ö 11 yüzyılda bulunmuştur. Bu pusula yön bulmak için kullanılmıştır.