Q İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce Q Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Yabancı uyruklular, Türkçe'de q harfi ile başlayan kelimeler var mı diye düşünebilir. İngilizce eğitimi alanlar, q ile başlayan ingilizce kelimeler arasında neler bulunduğunu merak edebilir. Kelimeleri ezberlemek konusunda sıkıntı yaşayanlar ve onları kategorize etmek isteyenler, q ile başlayan 4 harfli ingilizce kelimeler hangileridir sorusuna cevap arar. Çünkü, kelimeleri ve okunuşlarını doğru bir şekilde ezberlemek İngilizce konuşmayı kolaylaştırır. Türkçe'de q harfli kelime var mıdır?
Türk Alfabesinin 17. harfi olan q, dilimizde neredeyse hiçbir sözcükte yer almayan bir harftir. İster kelimenin başı ister sonu veya ortası olsun, içinde q harfi bulunan bir sözcüğe rastlamak imkansızdır. Türkçe'yi yeni öğrenenler için biraz tuhaf olsa da alfabede olmasına rağmen kullanılmayan bir harftir. Tam tersi bir şekilde, Azeri Türkçesinde çoğu kelimede geçen bir harftir.
İlk harfi q olan kelimelere İngilizce'de sıkça rastlanır. Türkçe'nin aksine, birçok sözcük q ile başlar. O kelimelerden bazıları ise aşağıda belirtildiği gibidir.
queen
quick
quenching
quelled
quern
querry
quibble
questioner
quicken
quicksilver
quiet
quiescence
quience
quote
quiver
quilt
quit
quid
quack
quackery
questionable
question
quest
quiz
quiet
quaint
quaker
qualitative
qualms
quanta
quins
quin
quits
quitting
quiver
quorum
quoted
quran
quotable
quoin
quondam
quip
quickstep
quickset
quidnunc
quenchless
quayside
quantify
quarrelsome
quartan
quart
quarter final
quartet
quartile
quashed
quaver
quay