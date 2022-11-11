Q İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce Q Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Yabancı uyruklular, Türkçe'de q harfi ile başlayan kelimeler var mı diye düşünebilir. İngilizce eğitimi alanlar, q ile başlayan ingilizce kelimeler arasında neler bulunduğunu merak edebilir. Kelimeleri ezberlemek konusunda sıkıntı yaşayanlar ve onları kategorize etmek isteyenler, q ile başlayan 4 harfli ingilizce kelimeler hangileridir sorusuna cevap arar. Çünkü, kelimeleri ve okunuşlarını doğru bir şekilde ezberlemek İngilizce konuşmayı kolaylaştırır. Türkçe'de q harfli kelime var mıdır?

Q Harfi ile Başlayan Kelimeler Nelerdir?

Türk Alfabesinin 17. harfi olan q, dilimizde neredeyse hiçbir sözcükte yer almayan bir harftir. İster kelimenin başı ister sonu veya ortası olsun, içinde q harfi bulunan bir sözcüğe rastlamak imkansızdır. Türkçe'yi yeni öğrenenler için biraz tuhaf olsa da alfabede olmasına rağmen kullanılmayan bir harftir. Tam tersi bir şekilde, Azeri Türkçesinde çoğu kelimede geçen bir harftir.

Q Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler Nelerdir?

İlk harfi q olan kelimelere İngilizce'de sıkça rastlanır. Türkçe'nin aksine, birçok sözcük q ile başlar. O kelimelerden bazıları ise aşağıda belirtildiği gibidir.

queen

quick

quenching

quelled

quern

querry

quibble

questioner

quicken

quicksilver

quiet

quiescence

quience

quote

quiver

quilt

quit

quid

quack

quackery

questionable

question

quest

quiz

quiet

quaint

quaker

qualitative

qualms

quanta

quins

quin

quits

quitting

quiver

quorum

quoted

quran

quotable

quoin

quondam

quip

quickstep

quickset

quidnunc

quenchless

quayside

quantify

quarrelsome

quartan

quart

quarter final

quartet

quartile

quashed

quaver

quay