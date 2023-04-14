Querencia Ne Demek? İspanyolca Querencia Ne Anlama Gelir, Türkçesi Nedir?

Querencia ne demek olduğu ile ilgilenen biri hem ütopik hem de gerçek olan bir durumu anlamaya çalışıyor demektir. Arada kalmışlığı en iyi aktaracak şey kavramın Türkçesi nedir sorusudur. Bireyin içselleştirdiği mekanları farklı bir yoldan yani İspanyolca Querencia ne demek sayesinde de aktarabiliriz. Kökeni yabancı olduğu için kelime dağarcığımızı genişleterek bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. O zaman artık Querencia Türkçe anlamı nedir başlığı için işe koyulabiliriz.

Querencia Ne Demek?

İnsanı, insanın duygu ve düşüncelerini ifade eden o kadar çok kavram vardır ki bazen araştırırken yorulabilirsiniz. Felsefi terimler, psikolojiyi ilgilendiren terimler ya da tıpta var olan terimler hepsi insanı anlatan, betimleyen özelliktedir. Dolayısıyla kafamızın karışması ya da bazen anlamamız çok normaldir. Eğer tek bir alana yoğunlaşırsak bu gibi olumsuzluklar ile karşılaşma olasılığımız da düşer. Yani bu noktada Querencia kavramına felsefi terimi olarak bakılacaktır. Zaten Querencia kavramının kelime anlamı ve felsefi terim anlamı aynı anlamlardır. Dolayısıyla Querencia istemek, arzulamak anlamlarını içermektedir.

İspanyolca Querencia Ne Anlama Gelir?

Querencia kavramı İspanyolca dilinde analiz edildiğinde felsefenin bir alanı olan metafizik kategorisinde karşımıza çıkar. İspanyolca Querencia arzulamak anlamına gelmektedir. Aynı zamanda bu kavram bireyin kendi içerisinde hissettiği aitliği de vurgulamaktadır. Örneğin en iyi hissettiği yer olarak da tanımlanmaktadır. Kişinin iyi hissettiği bu yerde önemli olan güvende hissetmesi, güçlü hissetmesidir. Aslında sonuç olarak burada bir aidiyet duygusu olduğu vurgulanabilir. Çünkü Querencia kelimesinin ifade ettiği bu tür özelliklerin olduğu yere ev cevabı verilmektedir.

Querencia Türkçe Anlamı Nedir?

Yabancı kavramların Türkçe anlamlarını araştırmak ve öğrenmek çok kıymetlidir. Çünkü farklı kavramların ne olduğunu öğreniriz ve günlük yaşamımızda kullanmaya çalışırız. Bu gibi durumlar bizlerin kişisel gelişimini arttırır. Bu sayede daha aktif bireyler oluruz. Kendimize olan güvenimiz yerine gelir. Querencia kelimesinin Türkçe anlamını öğrenirken sadece anlamını değil kökenini de öğrenmiş oluruz. Querencia kavramını Türkçeye çevirdiğimizde arzulamak ve istemek gibi anlamları taşıdığını görürüz. Buna artı olarak bu kavram İspanyolca dilinden gelen bir kavramdır.