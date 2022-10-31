R İle Başlayan Bitki İsimleri - R Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Harflere ne kadar hakim olsak da özellikle konu kerime türetmek olduğunda hepimiz bir yerde sınıfta kalırız. R harfi de en çok sınıfta kalınan kelimelerden biri olarak karşımıza çıkmakta. Peki, R harfiyle başlayan hayvan, eşya ve bitki isimlerine hakim miyiz? İşte bu yazımız tam da sizin sorularınıza cevap vermek için burada.
Botanik hem çok geniş hem de karmaşık bir alan. Çoğu zaman bildiğimizi sandığımız isimleri bile hatırlamakta zorlanmamız çok normal. R ile başlayan bitki ismini de eğer düşündüğünüz halde bulamadıysanız sizi hemen listemize alalım. İşte o bitki isimleri listesi;