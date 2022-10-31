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Giriş Tarihi: 31.10.2022 11:39 Son Güncelleme: 31.10.2022 11:39

R İle Başlayan Bitki İsimleri - R Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

R İle Başlayan Bitki İsimleri - R Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Hafıza güçlendirmenin en iyi yolu kelime oyunlarıdır. Özellikle zihnimizi zorlayarak bulmaya çalıştığımız kelimelerin bir nevi beyin jimnastiği olduğunu hepimiz biliriz. Harf ile kelime türetme oyunlarından en popüleri çocukluğumuzdan beri hepimizin hayatında olan isim şehir oyunudur. Özellikle bu oyunda bazı harfler ile kelime türetmek diğerlerinden daha zor değil mi sizce de? R harfiyle başlayan bitki isimleri için yazımızın detaylarına beraber bakalım.

Harflere ne kadar hakim olsak da özellikle konu kerime türetmek olduğunda hepimiz bir yerde sınıfta kalırız. R harfi de en çok sınıfta kalınan kelimelerden biri olarak karşımıza çıkmakta. Peki, R harfiyle başlayan hayvan, eşya ve bitki isimlerine hakim miyiz? İşte bu yazımız tam da sizin sorularınıza cevap vermek için burada.

R HARFİYLE BAŞLAYAN BİTKİ İSİMLERİ

Botanik hem çok geniş hem de karmaşık bir alan. Çoğu zaman bildiğimizi sandığımız isimleri bile hatırlamakta zorlanmamız çok normal. R ile başlayan bitki ismini de eğer düşündüğünüz halde bulamadıysanız sizi hemen listemize alalım. İşte o bitki isimleri listesi;

  • REYHAN: Kuvvetli kokuları ile bilinen tek yıllık otsu bitkilerdir.
  • REZENE: Kokulu otsu bir bitkidir.
  • ROKA: Kokulu bir bitkidir.
  • RÜZGARGÜLÜ: Boyunun 45 CM'e ulaşması ile bilinen bir bitkidir.
  • RADİKA: Şifa kaynağı olarak da bilinen otsu bir bitkidir.
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R İle Başlayan Bitki İsimleri - R Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?
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