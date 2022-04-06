R İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? R Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri

R harfi ile başlayan birçok eşya ismi ile karşılaşmak mümkündür. Günlük hayatta da bu eşyaların kullanım sıklığı bulunmaktadır. R ile eşya isimlerini öğrenmek ve ne işe yaradıklarını bilmek için yazımızın devamını inceleyin.
R harfi ile birçok eşya ismi bulabiliriz. Hatta, bu eşyalara günlük yaşamda rastlamak ve kullanım içerisinde olmak oldukça karşılaşılabilir bir durumdur. R harfiyle başlayan eşyalara ve kullanım alanlarına aşağıdaki listemizden göz atarak kolaylıkla bilgi sahibi olabilirsiniz.
· Radyo
Fransızca kökenli olan bu eşya, fransızca ''radiotelegraphy'' kelimesinin kısaltılışıdır. Sözlükte ise; elektrik dalgalarının özelliğinden yararlanılarak seslerin uzaklara iletilmesi sistemi anlamını taşımaktadır.
· Römork
Genellikle taşıt tarafından çekilen elektriksiz, motorsuz bir eşyadır. Römork araca sığamayacak kadar büyük ya da fazla olan yüklerin taşındığı bir eşyadır.
· Radar
Radyo dalgalarının yansıması ile uzaktaki araçların ya da nesnelerin hızını tespit eden araca radar denir.
· Ranza
Üst üste iki kişinin yatabileceği şekilde dizayn edilen yataktır. Genellikle, hapishane, askeriye koğuşu, gemi, tren gibi yerlerde kullanılır.
· Raf
Duvara ya da dolap içine konumlandırılan, üzerine bir takım eşyaların konulabildiği şeye raf denilmektedir.
· Rastık
Kadınların saç ya da kaşlarını boyamak için kullandığı boyaya rastık denir.
· Ray
Tren, tramvay gibi taşıtların üzerinde hareket ettiği, çeliklerden oluşan yol.
· Reçete
Doktorların hastaları için üzerine kullanması gereken ilaçları yazdığı kağıt parçasına reçete denilir.
· Rende
Havuç, patates, soğan gibi sert sebze ya da meyvelerin ince bir şekilde çıkmasını sağlayan mutfak aletidir.
· Rimel
Asıl adı maskara olan bu eşya ile, kadınlar kirpiklerini boyayarak daha kıvrık ve uzun hale getirebilirler.
· Roket
Roket aslında bir tür mermi çeşididir. Atış sırasında yön verilen, ardından balistik yasalarına uygun bir şekilde hareket eden eşyaya roket denir.
· Rozet
Genellikle kıyafet üzerine takılan, metalden üretilen ve çoğunlukla yuvarlak biçimde olan eşyadır.
· Ruj
Kadınların dudaklarına renk vermek için kullandığı bir makyaj malzemesi çeşididir.
· Rüzgar Türbini
Rüzgar enerjisini mekanik enerjiye ardından da elektrik enerjisine çevirmeye yarayan oldukça büyük boyutlarda bir eşyadır. Rüzgar türbinine sanayi girişlerinde, yol kenarlarında rastlamak mümkündür.
· Risale
Küçük kitap şeklinde de tanımlanan risale, aslında tanıtım amaçlı bilgi içeren broşürlere denmektedir. Genellikle yeni iş yeri açanların yoldan geçen kişilere rast gele dağıtılmasıyla kişiye ulaştırılır.
· Rondela
Cıvata başının kaymaması, düşmemesi ya da hareket etmemesi için üretilmiş bir cıvata bağlantısıdır.
· Reçellik
İçerisine reçel koyulan, reçelin rahatça alınıp yenilebildiği kaba reçellik denmektedir.
· Raket
Tenis, masa topu gibi oyunlarda kullanılan, oval şekilli ve uzun saplı olacak şekilde dizayn edilmiş bir tür spor aletidir.
· Redresör
Bir diğer adı doğrultucu olan redresör, elektrik iletenini doğru akıma çevirmeye yarayan alettir.
· Robot
Genellikle insan figürü kullanılan mekanik ve elektronik şekillerde üretilen programlanabilen cihazlara robot denir.
· Roman
Düzyazı biçiminde yazılan, kurgusal ya da gerçek hikayelere dayanabilen edebi tür'e roman denilmektedir.
· Rulo
Dürülerek boru biçimi verilen deri ya da kağıt tomarına rulo deniliyor.