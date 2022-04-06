R İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? R Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri

R harfi ile başlayan birçok eşya ismi ile karşılaşmak mümkündür. Günlük hayatta da bu eşyaların kullanım sıklığı bulunmaktadır. R ile eşya isimlerini öğrenmek ve ne işe yaradıklarını bilmek için yazımızın devamını inceleyin.

R İle Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?

R harfi ile birçok eşya ismi bulabiliriz. Hatta, bu eşyalara günlük yaşamda rastlamak ve kullanım içerisinde olmak oldukça karşılaşılabilir bir durumdur. R harfiyle başlayan eşyalara ve kullanım alanlarına aşağıdaki listemizden göz atarak kolaylıkla bilgi sahibi olabilirsiniz.

· Radyo

Fransızca kökenli olan bu eşya, fransızca ''radiotelegraphy'' kelimesinin kısaltılışıdır. Sözlükte ise; elektrik dalgalarının özelliğinden yararlanılarak seslerin uzaklara iletilmesi sistemi anlamını taşımaktadır.

· Römork

Genellikle taşıt tarafından çekilen elektriksiz, motorsuz bir eşyadır. Römork araca sığamayacak kadar büyük ya da fazla olan yüklerin taşındığı bir eşyadır.

· Radar

Radyo dalgalarının yansıması ile uzaktaki araçların ya da nesnelerin hızını tespit eden araca radar denir.

· Ranza

Üst üste iki kişinin yatabileceği şekilde dizayn edilen yataktır. Genellikle, hapishane, askeriye koğuşu, gemi, tren gibi yerlerde kullanılır.

· Raf

Duvara ya da dolap içine konumlandırılan, üzerine bir takım eşyaların konulabildiği şeye raf denilmektedir.

· Rastık

Kadınların saç ya da kaşlarını boyamak için kullandığı boyaya rastık denir.

· Ray

Tren, tramvay gibi taşıtların üzerinde hareket ettiği, çeliklerden oluşan yol.

· Reçete

Doktorların hastaları için üzerine kullanması gereken ilaçları yazdığı kağıt parçasına reçete denilir.

· Rende

Havuç, patates, soğan gibi sert sebze ya da meyvelerin ince bir şekilde çıkmasını sağlayan mutfak aletidir.

· Rimel

Asıl adı maskara olan bu eşya ile, kadınlar kirpiklerini boyayarak daha kıvrık ve uzun hale getirebilirler.

· Roket

Roket aslında bir tür mermi çeşididir. Atış sırasında yön verilen, ardından balistik yasalarına uygun bir şekilde hareket eden eşyaya roket denir.

· Rozet

Genellikle kıyafet üzerine takılan, metalden üretilen ve çoğunlukla yuvarlak biçimde olan eşyadır.

· Ruj

Kadınların dudaklarına renk vermek için kullandığı bir makyaj malzemesi çeşididir.

· Rüzgar Türbini

Rüzgar enerjisini mekanik enerjiye ardından da elektrik enerjisine çevirmeye yarayan oldukça büyük boyutlarda bir eşyadır. Rüzgar türbinine sanayi girişlerinde, yol kenarlarında rastlamak mümkündür.

· Risale

Küçük kitap şeklinde de tanımlanan risale, aslında tanıtım amaçlı bilgi içeren broşürlere denmektedir. Genellikle yeni iş yeri açanların yoldan geçen kişilere rast gele dağıtılmasıyla kişiye ulaştırılır.

· Rondela

Cıvata başının kaymaması, düşmemesi ya da hareket etmemesi için üretilmiş bir cıvata bağlantısıdır.

· Reçellik

İçerisine reçel koyulan, reçelin rahatça alınıp yenilebildiği kaba reçellik denmektedir.

· Raket

Tenis, masa topu gibi oyunlarda kullanılan, oval şekilli ve uzun saplı olacak şekilde dizayn edilmiş bir tür spor aletidir.

· Redresör

Bir diğer adı doğrultucu olan redresör, elektrik iletenini doğru akıma çevirmeye yarayan alettir.

· Robot

Genellikle insan figürü kullanılan mekanik ve elektronik şekillerde üretilen programlanabilen cihazlara robot denir.

· Roman

Düzyazı biçiminde yazılan, kurgusal ya da gerçek hikayelere dayanabilen edebi tür'e roman denilmektedir.

· Rulo

Dürülerek boru biçimi verilen deri ya da kağıt tomarına rulo deniliyor.